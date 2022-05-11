中国驻乌克兰前大使为什么认为俄罗斯必败

俄罗斯侵乌战争

2022年4月30日，在乌克兰伊尔平拍摄的被俄军炸毁的房屋。俄罗斯侵略乌克兰的战争已经进入第三个月，双方都没有取得决定性军事胜利的迹象。中国驻乌克兰前大使高玉生认为，俄罗斯一方已经显出败象。

中国驻乌克兰前大使高玉生日前分析俄乌战争走势及对国际秩序影响，认为俄罗斯已显露败象，高玉生的分析在中国官方舆论一片倾向俄罗斯的声音中显得特立独行，原文刊出后产生相当反响，然而不久后就消失了。

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5月10日，中国国际金融30人论坛在其微信公众号上发布了高玉生有关俄乌战争形势的发言内容，并被凤凰网转载，但先后均被删除。

根据网络截图，高玉生在这次讨论俄乌战争形势的内部视频研讨会上明确表示，俄罗斯在这场战争中的态势日益被动和不利，已经显露败象。

在他看来，俄罗斯走向失败的主要原因有：首先，苏联解体后俄罗斯处于持续衰落的历史进程中，这种衰落与俄国统治集团内外政策失误有关，西方制裁又加剧加重了这一进程。他认为，“所谓俄在普京领导下复兴或振兴是一个伪命题，俄的衰落表现在其经济军事科技政治社会各个领域，对俄军及其战力产生了严重的消极影响。”

其次，俄罗斯未能速战速决预示着俄国开始走向失败，其经济力和财力已难以支撑日耗几亿美元的高科技战争，战事每拖延一日对俄都构成沉重负担。

再次，俄罗斯对乌克兰的军事优势已被乌克兰的顽强抵抗和西方对乌克兰巨大且持续的援助所抵消，也凸显了西方国家与俄罗斯在军备、军事理念及作战模式的优劣。

第四，现代战争是混合战争，涵盖政经外交舆论等广泛领域，“俄不仅在战场处境被动，在其他领域都已经打输了。这就决定了俄最终被打败只是时间问题”。

因此，作者认为，这场战争何时结束，以什么方式结束已经由不得俄罗斯了，俄失去了战略主导和主动权。

作者指出，普京政权对外政策的核心是把前苏联地区视为其独立势力范围，“俄乌战争极大地改变了这种状况”，战争爆发，乌克兰全国一致抗俄救国，俄彻底失去乌克兰，前苏联各国除去白俄罗斯，都拒绝挺俄，俄战败将使其彻底丧失恢复帝国的可能。

作者认为这场战争将对新的国际秩序产生巨大影响。俄乌战争后俄将明显削弱和孤立，乌克兰将成为西方一员，前苏联国家出现不同程度的去俄化，美国和西方国家将大力推动联合国和其他重要国际组织的实质性改革，“以所谓民主自由的意识形态划线，排斥俄等一些国家。”

维基百科介绍，现年75岁的高玉生2003年担任中国驻乌兹别克大使，2005年至2007年担任中国驻乌克兰大使。此后担任上海合作组织副秘书长。