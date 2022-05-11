布林肯祝贺小马科斯胜选 承诺将与菲律宾加强联盟关系

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美国周三祝贺菲律宾前独裁者之子小马科斯在菲律宾总统大选中获胜，美国国务卿布林肯承诺将与菲律宾加强持久的联盟关系。而在美国总统拜登本周与东盟国家领导人举行峰会前，白宫印太事务协调官坎贝尔表示，美国正寻求为美国在东盟国家进行更多投资创造机会。

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法新社消息，美国国务卿布林肯周三在一份声明中指出，“作为合作伙伴和盟友，美国将继续与菲律宾密切合作，促进对人权的尊重，以及一个自由、开放、繁荣、安全的印太地区。

布林肯并表示，我们迫切希望与菲律宾当选总统小马科斯合作，加强美国与菲律宾持久的联盟关系。

白宫负责亚洲事务的高级官员坎贝尔也认为，鉴于菲律宾在该地区的关键作用，美国将继续寻求与菲律宾“在安全领域的密切合作”并“加强经贸关系”。他表示，美国正寻求尽快与新当选的小马科斯进行接触。

法新社指，美国在菲律宾与中国的南海上争端中支持马尼拉，而菲律宾在美国北京日益加剧的对抗中日益成为美国的重要伙伴。

另据报道，在美国总统拜登本周与东盟国家领导人举行峰会前，白宫印太事务协调官坎贝尔周三表示，美国正寻求为美国在东盟国家进行更多投资创造机会。

坎贝尔在美国和平研究所一场线上活动致词时说，拜登政府深刻认识到，其他紧迫的全球挑战，不能分散美国对印太地区的注意力。

对于本周将举行的峰会，他表示，各国领导人将讨论包括中国、缅甸和乌克兰战争在内的各项议题。

坎贝尔说，美国希望东盟成员在去年缅甸政变后的外交领域，扮演更深入参与角色。东盟已拒绝邀请缅甸领导人参加该集团会议，缅甸军政府领导人本周不会出席东盟老妇人与拜登在华盛顿举行的会议。