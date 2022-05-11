李克强走出了习近平的阴影？

中共二十大前瞻

中国总理李克强一直处在中共总书记习近平的阴影之下，这似乎是不言而喻的。李克强在三月份全国人大闭幕后的记者会上一句“今年是我担任总理的最后一年”，似乎是某种无奈的提前告别。不过，华尔街日报报道说，中共党内对习近平不满的不断扩大，为李克强及其支持者创造了机会，他试图对未来总理的人选产生影响。

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华尔街日报5月11日在大意为被遗忘的李克强走出了习近平阴影的标题下报道说，这位近十年来一直被习近平主席排挤的中国第二号政治人物，现在，他正以总理的身份重新崛起，成为中国政府顶层的潜在制衡力量。

报道引述接近决策层的人士称，66岁的李克强也在试图影响他在不到一年后卸任总理时的接任人选。这些人说，他的目标是在习近平至少再统治五年的过程中，找到另一位能够制衡他的总理。

报道称，在中国不透明的政治体系中，很难衡量李克强有多少支持。接近决策层的人士说，他的举措得到了一些共产党官员的支持，他们担心习近平过于注重坚持植根于毛泽东社会主义愿景的意识形态，而不是优先考虑确保经济增长的实际措施。

这些人说，在李克强的影响下，中国政府最近放松了对私营技术公司的监管打击，放松了对房地产开发商和购房者的贷款，并采取行动帮助一些制造商恢复生产，而中国大部分地区因习近平的清零政策而被迫停产。

4月份，李克强在江西视察时，参观了一个电子服务公司云集的工业园区，这个行业正在遭受习近平反对资本无序扩张运动的打击，李克强对一群电子商务高官及员工承诺将振兴“平台经济”，他对欢呼的人群说：“我们支持创业者”。几天后举行的中共政治局会议表明，停止了对科技公司的监管打击。会议称，“支持平台经济的规范和健康发展。”据指出，“李克强是这一转变背后的推动者”。

习近平对私人资本的不信任将使任何其他高级领导人都 难以引导中国重新走向经济自由化，李克强和他的支持者取得的政策胜利很容易被逆转。

无论如何，分析指李克强的形象在上升，『中国领导力观察』季刊编辑裴敏欣对中国国家媒体报道的分析显示，2021年，李克强出现在报纸头条的次数比上年多15次，如果2022年初的趋势持续，李克强的出现次数有望达到去年的两倍左右。

这位学者分析，在2021年之前，李克强“实际上是不存在的”，现在，他“看起来越来越好”。他认为，"习近平在内心深处是一个意识形态上的左派，但他必须在经济问题上做出战术性的妥协。"

李克强被熟悉的人描述为一个接受了市场自由化、熟练但谨慎的政治家。他曾经是胡锦涛最喜欢的继任者，但胡的意见最终被党内元老推翻，他们选择了习近平，李克强成为二号人物。习近平掌权不久，颠覆了中共总书记与总理之间的传统分工，掌管经济。自那时起，习一直强调党对经济的控制。

华尔街日报报道说，中共党内对习近平政策的不满不断扩大，为李克强及其支持者创造了机会。中国的经济正在挣扎，而习近平与普京的关系导致中国比任何时候更加孤立，据熟悉党内讨论的人士说，对习近平先生的专制风格的失望正在沸腾。在最近中共党校收集的反馈意见中，许多党员担心习近平将意识形态置于经济发展之上。

李克强在最近与跨国公司高管、地方官员和政府顾问的会谈中表示，经济发展仍然是党的中心任务。李最近为支持经济增长做的努力包括促使银行房贷，指示各部委为特斯拉上海分厂恢复生产扫清后勤障碍等等。

华尔街日报援引中共党内人士透露，今年夏天，中共现任和前任领导人北戴河开会时将决定政治局常委的名单。

李克强的努力将在今年秋季二十大上得到检验。

该报报道说，上海市委书记李强本是习近平期望的下一任总理候选人，但因对上海爆发的新冠疫情的处理受到党内一些人的批评，上海封城也导致普遍的愤怒。

而李克强支持的候选人可能正在获得支持。他们包括全国政协主席汪洋，负责贸易和投资的副总理胡春华，两人都曾在共青团任职。