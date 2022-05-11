港台撤节目顾问团 评论指反映不听民意 方便执行政治任务

香港/政治

已存在近三十年、成员包括民意代表的香港电台节目顾问团，被香港电台(港台)以精简咨询架构为由撤销。有顾问团成员认为，此举反映港台不愿意再聆听民间声音；传媒学者梁丽娟则指出，新时代下的港台，政策均由上而下，无须再广纳民意，令港台的政治任务更清晰。

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最后一届港台节目顾问团有140人，成员来自学术界、社会服务界、医疗服务界、文化演艺界、工商界、建筑规划界、信息科技界、法律界、会计界、教育界、体育界及区议会代表等，以便收集社会不同界别人士对该台节目及未来发展的意见，使服务更臻完善。但港台昨(10日)午宣布，顾问团于上月底完成任期后已停止运作，强调该台仍有多个渠道收集社会不同界别人士的意见，包括受众调查、网上问卷调查、焦点小组讨论及座谈会等。

节目顾问团近年每年召开公开会议一次，但空降的广播处长李百全自去年3月上任后，一直没有召开会议，现时官网存盘只有2020年12月的公开会议的纪录，顾问团成员名单亦已屏蔽。

根据会议发言纪录，顾问团成员网罗民主派和建制派人士，前者包括被指触犯国安法的前地区议员杨雪盈、袁嘉蔚、何启明等；民研学者钟庭耀、少数族裔学者碧桦依、传媒学者李立峯等；亦有前社会福利界立法会议员邵家臻、前信息科技界立法会议员莫乃光等、前民协区议员等。面对李百全上任后不作解释而抽起多个节目和要求预先审查节目，顾问团14%成员去年联署声明，批评李整肃港台电视部的节目内容，漠视对港台编辑自主和新闻自由的承诺，违反港台约章，对此感到愤怒。

中文大学新闻与传播学院讲师梁丽娟向本台指出，对新时代的香港电台而言，顾问团已完成历史责任，没有存在需要，因为节目以后的政策都是由上而下，处长领导，毋须再广纳民意。她预言，港台的政治任务将更清晰。

1928年创办的香港电台，是港府部门之一，但强调是香港的公共广播服务机构，1997年香港回归后屡受亲北京和建制派人士批评，以「咬主人的狗」来指摘该台批评港府政策，曾空降三名政务主任当俨如台长的广播台长职务，但稍有缩少该台编辑自主空间的举动，均受舆论批评；及至李百全上任，大肆删改港台敢言而屡屡获奖的节目，并一改过往向公众交代的文化，声称这属港台内部事务而拒绝面向公众。