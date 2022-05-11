港府逮捕陈日君枢机主教等人 美国务院强烈谴责

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香港警方以违反国安法逮捕歌手何韵诗、天主教香港教区荣休主教陈日君枢机等人，4人获准保释候审。美国对此发出强烈谴责；白宫周四呼吁中国当局立即释放包括陈日君枢机主教在内的香港被捕人士。梵蒂冈发言人周三表示，罗马教廷关注陈日君被捕的消息，极度关注事态发展。

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香港当局近日以涉嫌"勾结外国势力罪"，拘捕天主教香港教区荣休主教陈日君枢机等人。美国国务院发言人普莱斯周三表示，美方对此发出强烈谴责。

普莱斯周三在记者会上指出："香港当局再次表明，他们将采取一切必要手段扼杀异议，并且削弱受到保护的权利及自由。"

法新社报道，美国白宫副发言人卡琳让皮埃尔周三在新闻发布会上表示，中国及香港当局应释放并停止针对陈日君及其他被不公正拘留的人士，她并强调言论自由对繁荣及安全的社会至关重要。

香港警方以违反国安法逮捕天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、大律师吴靄仪、歌手何韵诗及学者许宝强，4人周三夜间获准保释候查。陈日君在离开警署时向媒体挥手示意。

梵蒂冈发言人周三表示，罗马教廷关注陈日君被捕的消息，极度关注事态发展。教廷发布简短声明说："教廷获悉陈日君枢机被捕消息后感到关切，正密切关注情势发展。"

另外，由横跨五大洲超过200位跨党派国会议员组成的对华政策跨国议会联盟（IPAC）周三晚发表声明，呼吁立刻释放陈日君等人，并要求各国政府立刻对香港当局施以外交压力要求放人。

对华政策跨国议会联盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）由横跨五大洲超过200位跨党派国会议员组成，联盟关注主题是中国崛起对全球民主、安全秩序的挑战。

IPAC周三晚间发表声明谴责香港逮捕"612人道支援基金"信托人，包括陈日君、何韵诗、学者许宝强、知名律师吴靄仪及前立法会议员何秀兰。

声明指出，此次逮捕行动标志着对香港仅存公民社会的镇压，进入了一个新的、令人极为忧虑的阶段。被捕的5人，包括一名90岁的神职人员，在香港之外也享有盛名且受人尊敬。

声明指出，逮捕行动显示，香港新任行政长官李家超已直接挑战国际社会和国际法承诺予香港的自治权，国际社会如果不回应，将向香港人民发出一个毁灭性信号：任何人都无法免受这项邪恶法律的影响，即使是具有国际地位的人。

IPAC呼吁立即释放遭逮捕者，并呼吁各国政府对李家超和其他参与这些迫害的人，实施针对性制裁。声明强调必须立即对香港当局施加外交压力，并探索所有追究法律责任的途径，"仅仅诉诸言词(谴责）已经不够了。"

台湾的大陆委员会也谴责"假国安之名，行迫害人权自由之实的恶行"。陆委会周三深夜以书面方式表示，对一切假国安之名、行迫害人权自由之实的恶行，予以谴责；并呼吁相关方面尽速释放被捕人士。