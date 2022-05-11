美国务院网站删除「台湾是中国的一部份」等文字

美中台/政治

美国国务院5日大幅更新网站上的美台关系「事实清单」（Fact Sheet），移除了「台湾是中国的一部分」和「美国不支持台独」等文字，新增了「基于台湾关系法、美中三公报和六项保证的长期『一个中国』政策」。北京批评，这是虚化、掏空一中原则的小动作。

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国务院官网到上周为止放的还是东亚局2018年发布的旧版本，旧版的说法是，「根据1979年美国与中华人民共和国的联合公报，美国承认（recognized）中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府；美国认知（acknowledging）的中国立场是，只有一个中国，台湾是中国的一部分」。

至于5日发布的新版本，并没有引用前述美中三公报的文字内容，而是改成「美国有长期的、基于台湾关系法、美中三联合公报与六项保证的『一个中国』政策」。

美国国务院在台湾页面上仍然保留2018年的摘要，但现况描述的事实清单已全面更新；包含经济关系、人民交流和国际参与，都更新到去年双边交往的进度。

不过在同一网页最下端「美国的关系」，还有一个「美台关系」与「经济关系」的描述，虽然字体较小，但仍保留了旧版关于「台湾是中国的一部分」的段落。

对于美国这项调整，中国外交部发言人赵立坚表示，美方在中美三个联合公报中就台湾问题和一中原则作出郑重承诺，现在美方修改「美台关系事实清单」，这是虚化、掏空一中原则的小动作。在台湾问题搞政治操弄、试图改变台海现状的做法必将引火烧身。

美国在台协会前理事主席卜睿哲在答复「美国之音」的电邮中说，他只能猜测为什么国务院会有这个改变，因为之前的阐述方式令人混淆，他说，「如果美国的立场是台湾是中国一部分，我们就会使用『承认』（recognize）这个字。事实上，从1959年6月以来，没有一个美国政府说过台湾是中国的一部分，无论我们承认中华民国或中华人民共和国」。

美国在台协会台北办事处前处长包道格在回复「美国之音」的电邮中也说，看起来代表美国单方面改变现状。必须看美国政府是否在更正式的政策声明中遵循一个新的立场，例如在国务卿布林肯即将发表的演讲，而不是网络上的简要叙述。

联合报引述美国国务院发言人的答复表示，美国的一个中国政策没有改变，超过四十年来，美国的一中政策均基于台湾关系法、美中三公报和六项保证。美国在台协会发言人邓艾德也指出，美国一中政策以台湾关系法、美中三个联合公报、六项保证为依据；美国对台湾的承诺坚若盘石，并为维护台海及区域和平稳定作出贡献。

台湾外交部发言人欧江安也响应表示，美国国务院及美国在台协会都已对外说明，他们强调美国相关政策没有改变。

欧江安说，拜登政府上任以来，恪守台湾关系法及六项保证，对台承诺坚若盘石，美方也结合印太区域盟邦及伙伴，公开表达对台海和平稳定的重视。

她说，台湾会持续强化自我防卫能力，坚定维护自由民主制度，也会深化与美国等理念相近国家的合作，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台湾海峡及整体印太区域的和平稳定与繁荣。

台湾外交部前部长程建人指出，现在美国与中国大陆关系与1979年时很不同，美方普遍视北京为竞争者，也是威胁，在这种情况下，处理台湾问题有些调整，他不意外，「重要的是一中政策不敢丢，否则就跨了红线。」

政大国关中心兼任研究员严震生表示，新版写了台湾关系法、六项保证，对台湾较友善；至于移除「美国不支持台独」这句话，不代表支持。拜登政府上任一年多，总要更新各国状况，应不会对美中台关系产生显著影响