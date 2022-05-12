上海入户消杀 李强被指为入常下狠招？

中国-新冠病毒

上海的清零发展到入户消杀的地步，“应消尽消，不留死角”! 说声消毒，你必须交出钥匙任由他人在你家消杀。许多人恨得咬牙切齿，有人怒而质疑上海市委书记李强动机，难道就要凭这一狠招入常不可？

广告 继续浏览后续

屋子，是个人或者家人的最后一块神圣领地，未经允许，任何人不得进入，敢于闯入者，在正常人心中，除非强盗，暴徒，总之非法之徒!

上海人做梦也没想到，大白们要他们交出自家的钥匙，不交出来，看看网上许多流传的视频，砸! 或者狠狠一脚把门踢烂! 大白们如同暴徒一般，破门入户!

一位博主写道：“‘交出钥匙’可能是我今年听过最恐怖的话了，交与不交没有任何选择的余地，把自己家的钥匙交出以后，就意味着你屋子里任何你生活中重要的东西，你自己的珍宝，你的宠物都会被人像对待有毒垃圾一样随意处置消杀……一场消杀足以毁掉你的记忆，把你生活的痕迹抹掉，‘交出钥匙’无异于交出灵魂。”

入屋后，你的房产权就不存在，入屋者，拿起灭毒喷雾器，到你家最隐秘的地方，内室，床上喷洒。

网上有人说，如果拿毕生血汗钱买的房子，别人想进来就进来，想消杀就消杀，那这个房子就不叫房子，叫韭菜盒子。

那喷出的各种消毒液，都有很强的腐蚀性，被喷过的衣物、家具、电子产品，多半都是要报废了。

上海一名居民抱怨，入户消杀在住户不知情的情况下进行，他们将家中冰箱电源拔掉，将冷冻室抽屉及冰箱内食物随意扔在地上，“我们好不容易抢到的菜和储备物资被他们故意破坏。”

有网友留言：“光是想象一下自己的私人空间被一群人侵入，自己辛辛苦苦搞定装修和心爱的物品被浸泡在消毒液里我都要疯了”。

翻开你家的大立柜，橱窗，橱柜，冰箱，喷洒，最让许多读书人害怕的，对着你家的书柜喷洒，那一本本你喜爱的书，被喷洒上毒液，最可怕的是，对着你家的书画藏品，喷啊喷……

大白们来了，你要反抗，没有好结果! 上海学者卢明明5月11日发表『致大上海官民书』：“更让人们难以理解，不能接受，无法容忍的是：一些执行任务的工作人员，态度凶暴，手段拙劣，戾气猖狂，令广大市民感到格外痛楚，特别惊惧，绝顶恐慌”。

艾老师说：私人领域风进雨进王者不能进对不对？没有私人空间等于在精神上剥夺了个人，消灭了个人。……现在的消杀是剥夺个人对私有财产的掌控权，表面看是破坏财物，但它首先是践踏个人的神圣权利，剥夺其主体性……人不在感觉到自己是人，这就是致命的伤害。

陌生人登堂入室，这是什么时代？许子东教授质疑：“现在竟要派大白上门消杀(健康人家室内，杀什么呢？)要主人离开，然后打开衣柜、冰箱、书柜甚至到床上喷药水……这是什么科学理由和法学依据？比文革抄家还要荒唐!”

的确，文革中，你一旦被当作坏人或“走资派”被“革命群众”或者“红卫兵”揪了出来，那你倒霉还不算，你家就要倒霉了，你被抓走不算，还要抄你的家! 经过文革的人，这种恐怖的场面太熟悉了。上海电视台主持人叶惠贤说，他们家有书和文物上万册，很多精品，甚至是孤本，如有人上门来消杀，他就从楼上跳下去……。

作家琉玄看到别人家遭人“破门而入“，不去也得去，想到自己”被带走之后，我的家会被人进门消杀，我，实在是无法接受：”最近我是彻底放下了上海买房的执念。在以前我以为自己的房子代表着我人生的终点，是尘埃落定，是绝对安全的堡垒，房门一关，世事与我无关”。

有三位网友悲叹，“一下子想到了被炸的巴米扬大佛! 此时这座城市，经济不要了，文化不要了，民心不要了，全部清零。”

“我们原来什么都不曾拥有过，这几十年竟让我们生出了可以拥有人生的错觉，何其荒谬。”

“这事情的荒谬不仅在于它无视人权、践踏法律、并且毫无科学根据，更在于它会随机的落在每个人头上，无论年龄、职业、财富。而且，稍微想象一下就知道事后不会有追责，不会有赔偿，甚至不会有道歉。望向更远方只听见许多‘全国各地都是如此怎么就上海这么矫情’的声音，于是你知道了身处的黑暗如此浓厚。”

华东政法大学宪法学教授学者童之伟日前发出『对上海新冠防疫两措施的法律意见』，指出强制将居民送入方舱医院以及入屋消杀违法。关于入户消杀，他指出：“上海市任何机构无权强行要求市民交出住宅钥匙并进入市民住宅“消杀””，“上海有关官员强制要求居民交出住宅钥匙，由他们派人入户‘消杀’，这是非法侵入公民住宅的行为”，根据『中国数字时代』，他的文章发表后受到严厉审查，多个微信公众号转载其文均被删除，文章仍以截图形式传播，但童之伟的微博处于禁言状态。

上海发生的事太荒谬了!媒体人石扉客说，“上海封城40多天，市民们前半截最担心的是就医问题和物质保障问题，后半截最担心的是被集中隔离和被入户消杀，总之唯一不担心的就是病毒本身。这座大城以靠谱著称的人设，一夜之间崩了，这是最伤心的地方，而且不可逆。”

上海人忍无可忍发发牢骚，别人或以为上海人也够窝囊吧？但是，北京的王虹光说：“看明白了吗？同样的事情出现在陕西、浙江、江苏、河南，都是整楼拖走的政策，居民连屁都不放一个，任由自己被折腾，任由自己家里被陌生人进入，只有在上海，人们才可能反抗一下……我对上海很失望，但看了留言，我才知道上海的确是中国最好的城市，是唯一一个普通人还可以为保护自己的权利发出点声音的城市。致敬上海”。

上海为实现中国领导人习近平要求的“社会面清零”，“打赢大上海保卫战”，当局几近疯狂地步，浦东新区党委书记朱芝松5月8日甚至定出“指标”，“立下军令状”，“我们即使粉身碎骨，也一定要完成任务”。这话说得血淋淋的吓人，分析人士指出，官员们都是唯上的，朱芝松这是在向市委书记李强保证呢，而李强则是在向习近平保证，他们才不在乎老百姓愿意不愿意呢。