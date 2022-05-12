中国/新冠病毒

中国社交网络5月11日晚盛传上海的一对年轻夫妻因拒绝去方舱受到警察威胁而发誓断子绝孙的视频，其原因是警察威胁将惩罚他家三代。

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这一段视频从昨晚开始疯传中国网络，视频来源于微信频道号“张敏新号”，但原作者不明。目前，该视频已经遭到删除。

上海疫情lockdown 声音⒄——今日金句：“这是我们最后一代！谢谢！” 上海夫妻回应“惩罚三代”威胁：我们是最后一代，谢谢！ © 网络

但从内容以及警察的语音可以推断是在上海，视频中年轻人用平淡镇定的语调说出了许多年轻人的心声，“我们是最后一代”，被网民评论为是是史诗级的对白。

中国网友纷纷转发这段视频，以表达不婚不育的倡议，反抗政府要求民众生三胎的宣传。网络评论如潮！

网络评论如潮： “我们是最后一代” © 网络

“我们是最后一代”是一种非暴力不合作 © 网络

有意思的是，就在上海年轻人发誓要断子绝孙的同时，旅居香港的法国投资人David Baverez 在法国第五电视台France 5的一场有关中国的讨论中这样表示说：“中国人的反抗方式之一就是拒绝生孩子，今天，中国期待两千万新生儿，而事实上却只有一千万，有七百万对新婚夫妇，也就是说，三年之后，会有七百万新生儿，也就是说，还差1300万，如果这个差额延续下去五年，就等于是整个法国的人口消失。”

此外，5月12日，是四川汶川大地震14周年的纪念日，四川在线刊登了一篇简短文章强调致敬救灾的英雄！缅怀死者，但是，14年之后，那些死于豆腐渣工程的学生的名字却依然被封锁，无人知晓究竟多少无辜的孩子死于官商勾结偷工减料建造的校楼。