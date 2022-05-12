上海男子一句我们是最后一代意外惊爆网络

中国-新冠病毒

2022年5月5日，中国上海，一名身着防护服的医务人员在一栋大楼的封闭入口外收集居民的拭子样本进行核酸测试。

5月11日起，网络疯传这样一段视频：中国上海，一对核酸检测是阴性的年轻夫妇，被一群身穿印有“警察”二字的“大白”围着，强拉他们转运隔离，男子不肯，大白威胁，“如果你拒绝被转运，将会受到治安处罚。处罚以后，要影响你的三代!” 岂知那男子不卑不亢地回答：“这是我们最后一代，谢谢!”

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这句话不高深，被逼出口，却道出了许多年轻人的心声，立马被形容为“史诗级的对白”。微博上议论纷纭，有人说：“‘我们就是最后一代’是一种彻底的宣言，要么这种生活终结于我们这一代，要么我们终结于这种生活”。

警察威胁男子“影响你的三代”这类话语，毛时代非常流行，父母是地主的，后代是地主子女，父母是走资派的，孩子是走资派的子女，上学、就业、前途、一生都受严重影响。有网民回应：“政审三代已经威胁不到了，恢复诛九族吧。”

这段视频在中文互联网炸开锅了! 大白强制市民，威胁市民的事多了，上海市民不满的有之，抵抗的有之，写文章揭露的有之，航拍的『四月』更是传播海内外……但像这位，面对暴力威胁，敬谢不敏，弱弱地说出一句悲怆，决绝，也颇具象征的一句的，却具有另类的难以形容的爆炸力。

“这是我们最后一代，谢谢!”，在这个封锁了四十几日，曾被视为中国最亮丽的丽都但陷入绝望的上海，在这个强制实施几十年计划生育、导致人口衰退，政府忽然急于鼓励生育的中国，这句话就这么冷冷地爆开了。

前面那段视频很快被删除了，回声却源源不绝。有人直接联想到政府鼓励生育的计划，“装看见”微博写道：“是何等悲壮，又是何等绝望？搞成这样，谁还愿意生？谁又还敢生？”

『中国数字时代』摘录了网络上许多精辟的回应：

这个世界不要俺了，这是我们最后一代。

这不是我们最后一代，这是你们最后一代。

你的统治到我结束，你给的苦难到我为止。

我们是最后一代，您自个儿万寿无疆吧。

学者张学忠认为这句话表达的是一种最深刻的绝望，说话的人宣布了一个生物学意义的决定：我们不会繁衍后代。……可以说，这句话是一位年轻人对他所处的时代，可能作出的最强烈的控诉。

作家慕容雪村写道：“‘我们将是最后一代’的呼声惊心动魄，也引起了许多共鸣。‘如果孩子生出来只是被他们奴役，如果我们的孩子也必须忍受我们所经历的一切‘’一位朋友写道：‘那我们一起绝育吧‘”。

推特上有人说，“视频看到这里，我心里竟然闪过一种兔死狐悲的伤痛。我们是最后一代---我们不再需要未来。中共，失陪了。”

那位被逼迫的青年男子面对大白的发声震撼了中文网络，那句话也成了敏感词。根据中国数字时代：微博直接屏蔽了两个话题“#这是我们最后一代，谢谢！”、“#最后一代”。