上海男子一句我们是最后一代意外惊爆网络
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5月11日起，网络疯传这样一段视频：中国上海，一对核酸检测是阴性的年轻夫妇，被一群身穿印有“警察”二字的“大白”围着，强拉他们转运隔离，男子不肯，大白威胁，“如果你拒绝被转运，将会受到治安处罚。处罚以后，要影响你的三代!” 岂知那男子不卑不亢地回答：“这是我们最后一代，谢谢!”
这句话不高深，被逼出口，却道出了许多年轻人的心声，立马被形容为“史诗级的对白”。微博上议论纷纭，有人说：“‘我们就是最后一代’是一种彻底的宣言，要么这种生活终结于我们这一代，要么我们终结于这种生活”。
警察威胁男子“影响你的三代”这类话语，毛时代非常流行，父母是地主的，后代是地主子女，父母是走资派的，孩子是走资派的子女，上学、就业、前途、一生都受严重影响。有网民回应：“政审三代已经威胁不到了，恢复诛九族吧。”
这段视频在中文互联网炸开锅了! 大白强制市民，威胁市民的事多了，上海市民不满的有之，抵抗的有之，写文章揭露的有之，航拍的『四月』更是传播海内外……但像这位，面对暴力威胁，敬谢不敏，弱弱地说出一句悲怆，决绝，也颇具象征的一句的，却具有另类的难以形容的爆炸力。
“这是我们最后一代，谢谢!”，在这个封锁了四十几日，曾被视为中国最亮丽的丽都但陷入绝望的上海，在这个强制实施几十年计划生育、导致人口衰退，政府忽然急于鼓励生育的中国，这句话就这么冷冷地爆开了。
前面那段视频很快被删除了，回声却源源不绝。有人直接联想到政府鼓励生育的计划，“装看见”微博写道：“是何等悲壮，又是何等绝望？搞成这样，谁还愿意生？谁又还敢生？”
『中国数字时代』摘录了网络上许多精辟的回应：
这个世界不要俺了，这是我们最后一代。
这不是我们最后一代，这是你们最后一代。
你的统治到我结束，你给的苦难到我为止。
我们是最后一代，您自个儿万寿无疆吧。
学者张学忠认为这句话表达的是一种最深刻的绝望，说话的人宣布了一个生物学意义的决定：我们不会繁衍后代。……可以说，这句话是一位年轻人对他所处的时代，可能作出的最强烈的控诉。
作家慕容雪村写道：“‘我们将是最后一代’的呼声惊心动魄，也引起了许多共鸣。‘如果孩子生出来只是被他们奴役，如果我们的孩子也必须忍受我们所经历的一切‘’一位朋友写道：‘那我们一起绝育吧‘”。
推特上有人说，“视频看到这里，我心里竟然闪过一种兔死狐悲的伤痛。我们是最后一代---我们不再需要未来。中共，失陪了。”
那位被逼迫的青年男子面对大白的发声震撼了中文网络，那句话也成了敏感词。根据中国数字时代：微博直接屏蔽了两个话题“#这是我们最后一代，谢谢！”、“#最后一代”。
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