世卫总干事评“清零政策” 中国外交部：不要发表"不负责任的 "批评

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已经“封城”超过40天的中国经济金融重镇上海疫情缓解，但严格的防疫措施继续引发关注。世卫组织总干事谭德赛周二对中国新冠“清零政策”做出评论，指出这种政策对经济和民心造成压力，是 "不可持续的"。中国外交部发言人回应要有关人士不要发表"不负责任的 "批评。

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清零政策饱受批评，但中共总书记习近平在月初的政治局会议重申“动态清零”为抗疫总方针之后，世界卫生组织 (WHO) 秘书长谭德塞5月10日罕见表态，直指中国政府坚持的“动态清零”策略是不可持续的，称他向中国专家提出，过渡至另一政策的重要性。

世卫组织秘书长谭德赛 REUTERS - DENIS BALIBOUSE

但谭德赛的评论没有被官方媒体报道，也在社交网络上受到审查，路透社引述香港中文大学的研究员方克成说，这表明在今年秋天中共二十大召开之前， "这个问题已经完全政治化"，"任何不同的意见都被视为对最高当局的挑战"。

中国只有外交部在其每日新闻发布会上通过其发言人赵立坚作出了反应。赵立坚说：“我们希望有关人士能够客观理性看待中国的疫情防控政策，能够更多地了解事实，不要发表不负责任的言论。”

赵立坚说新冠肺炎疫情发生以来，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持“动态清零”总方针，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果。他指出，中国的“动态清零”总方针不是追求零感染，而是要以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生产生活秩序，使14亿多中国人民的生命安全和身体健康得到有力保障。

在上海这个拥有2500万人口的大城市已经被严格控制了五个多星期的时间，当局周三宣布，全市16个区中有一半在过去三天中没有记录新的感染病例，因此被划入“零感染”区域。但是限制措施持续，甚至正在收紧，因为市政府希望在本月底放宽限制之前杜绝任何新的感染。

根据最新报告，上海在24小时内录得1487个新感染病例，是3月23日以来的最低水平。上海市卫生委员会副主任说："反弹的风险仍然存在。”

在中国首都北京，过去24小时内报告了56个新病例，许多企业已经关闭，许多居民在家里工作。故宫博物馆也将于5月12日关闭。

据路透社报道，自2019年底在中国武汉爆发新冠疫情以来，中国官方记录了约5000人死于新冠案例，而美国则有近100万人。但是中国和美国的科学模型估计，如果取消卫生限制，不增加疫苗接种或治疗机会，中国可能有150万人死于新冠。在80岁以上的中国人中，只有一半的人接种了新冠疫苗。