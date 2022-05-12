关闭与中国边境两年 朝鲜首报新冠 全国封锁

朝鲜/新冠疫情

朝鲜官方周四5月12日宣布发现首例新冠变异病毒奥密克戎的感染病例，金正恩要求全国封锁，进行严格防疫措施。朝鲜公开宣布疫情感染显示该国公共卫生情况严峻。

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朝中社今天报道在朝鲜首都平壤发现新冠病变异病毒奥密克戎的感染病例，金正恩要求全国进入紧急封锁状态，这也是在全球爆发新冠疫情两年以来朝鲜首次宣布有感染病例，但目前不清楚感染者数目。

朝鲜官媒称金正恩要求全国各省市，各生产单位和各家严格隔离，严密组织劳动和生产以切断病毒蔓延。

曾在5月10日周二有消息报道，平壤居民突然被命令留在家中，说当局发布了全国封锁令。

在2020年年初中国爆发新冠疫情后，朝鲜迅速宣布关闭了与中国东北的边境。过去两年，朝鲜未报告任何新冠感染病例。

相关的卫生专家指出，朝鲜公开宣布新冠疫情感染显示该国公共卫生系统面临严峻挑战。

朝鲜医疗基础设施不发达，难以进行大规模核酸检查，医院无法接收大量重症病人，特别是朝鲜拒绝世卫，中国和俄罗斯提供的疫苗，让该国接种疫苗率极低，因此难以应对新冠疫情 。

法新社指出如果朝鲜爆发大规模新冠感染，会让该国政府集中应对疫情，而减少进行核武实验，但是也有可能加大核试验力度来转移民众对疫情的恐惧。

过去两年，朝鲜几乎完全切断了与中国的贸易联系，让受到国际制裁的朝鲜经济雪上加霜，但是朝鲜不断进行核试验。