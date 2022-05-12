学者料陈日君枢机被捕不会影响中梵及主教协议 香港教区促公义处理事件

香港/政治

亲民主的90岁天主教香港教区荣休主教陈日君枢机被捕一事，梵谛冈表示关注，天主教香港教区则促请警方和法庭以合情和公义的原则处理事件；而英国、加拿大和香港三地的教友则对陈枢机被捕感到震惊，会在本周六举行网上祈祷会。宗教学者林瑞琪预料，教廷会为事件发声，但相信不会影响中梵关系和须于本年秋天续签的主教任命协议。

广告 继续浏览后续

数十年来支持民主运动和在每年六四悼念晚会前举行祈祷会的陈日君枢机，昨天是他首次被捕，事件牵动众多天主教徒的心。天主教香港教区今(12日)午就陈日君枢机事件发表声明，称「极度关注」陈枢机的情况和安全，促请警方和司法机关以合乎情理及公义原则来处理事件。声明又说，相信基本法会继续维护宗教自由，亦会为陈枢机祈祷。

关注中港教区事务的高级研究员林瑞琪向本台表示，教廷必然关注事件，甚至会从人道主义出面求情，但不会介入各国各地的法律诉讼事件，故此相信，事件不会影响中梵关系和今年秋天续签的中国政府与梵蒂冈主教任命协议。

中梵于2018年9月22日签署关于主教任命的临时协议，其后于两年后的10月续签两年，即协议于今年10月底前失效，需要续签方能继续生效，让教宗对中国任命的主教拥有最终决定权，而中国政府则允许所有主教承认梵蒂冈和教宗的权威。梵蒂冈当年表明，协议只涉及主教任命的程序，与中梵关系、中国天主教会的法律身份及神职人员与当局的关系无关。

枢机主教在教廷内的地位仅次于教宗，是教宗的顾问，也有权互选新教宗，警方的拘捕行动令人感到讶异。身为树仁大学新闻与传播学系助理教授的林瑞琪表示，不能要求神职人员有特权，但认为，612基金之事并非一朝一夕，警方此时采取拘捕行动，实非明智之举，因为这会让社会焦点从香港急须处理的防疫问题转移了。

一向敢言和支持民主的陈枢机，在2014年「占领中环」运动期间曾到现场为参加者打气及祝祷，他事后曾与其他民主派人士到警署自首，但警方未有拘捕他。对于经常批评中国打压家庭教会、甚至拘捕主教的他昨天首次被捕，罗国辉神父向《明报》形容，事件反映香港与中国现在「冚埋一张被」。

现年90岁的陈日君，是香港第二位获得枢机荣誉的神职人员。他自2002年起担任天主教香港教区主教，2009年退休。其后继续支持争取民主的活动，包括以高龄参与毅行，为争取普选人士集气。而他批评中国打压教会和反对梵蒂冈与中国就主教任命达成的协议亦惹来北京不快，今年1月，在港的亲京媒体便发表了四篇文章，指摘他在2019年涉嫌煽动学生参与反修例运动，但这未有改变他到法庭旁听国安法或因其他政治罪名被检控的聆讯，以及到监狱探视包括壹传媒创办人黎智英和前支联会主席李卓人在内的政治犯。