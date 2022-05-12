拘陈日君枢机等基金信托人案：港府称查捐款人资料 不排除更多人被捕

香港/政治

就退休主教陈日君枢机等人道救援基金信托人被指触犯《港区国安法》一案，多家媒体引述不具名消息透露，警方已掌握多名捐款人资料，正展开调查，不排除拘捕更多人。部分亲建制和亲北京传媒披露，被捕人「或」涉及勾结外国势力罪的「罪证」，都是国安法生效前或界线含糊的「黑暴期间」的，包括呼吁外国制裁港府。

广告 继续浏览后续

拘捕行动引来美国强烈谴责和加拿大的关注，加国外长乔美兰（Melanie Joly）今(12日)在推特说，事件令人深感不安，认为香港公民社会持续被针对，削弱港人受《基本法》保障的权利和自由。

警方昨(11日)晚深夜发出的简报，没有提及被捕的「612人道支持基金」信托人的犯案细节，遑论涉案日期，只是指四名信托人涉嫌干犯国安法中的「串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全」罪。而根据2020年6月底生效的国安法，没有订明追溯期，特首林郑月娥当时表明，她理解为「既往不咎」。但《文汇报》、《大公报》及《星岛日报》等媒体以「据了解」、「消息」等情况下发出内容相似的报道，指「基金早于《香港国安法》实施前已涉嫌与外国势力勾结」，包括2019年资助「香港大专学界国际事务代表团」到伦敦和日内瓦游说，期间要求提出法案制裁香港官员；「黑暴」期间曾向多个台湾非牟利组织和在加拿大的港人提供法律及医疗等支持，「不排除」或「有理由相信」为潜逃的「黑暴」港人提供资助。

《大公报》更指「612基金」成立初期，涉嫌多次收受《苹果日报》捐款，总额超过130万港元，「被指外部势力透过《苹果日报》迂回地将资金注资『基金』」；而《星岛》则以「或与」外部势力透过该报注资基金来描述事件。

由民主党退党人士狄志远成立的政党「新思维」昨晚发声明，敦促警方公布更多信息，让公众了解及释除疑虑。声明又说，香港是一个国际城市，经常与外国联系，但勾结外国势力罪定义模糊不清，只有知道更多资料，公众才能了解罪行所指的具体行为。

今狱中拘前议员何秀兰

警方国安处人员在前晚于机场拘捕前往欧洲一间大学当访问学人的文化学者许宝强，消息于昨日下午传出，同为612基金的其余三名信托人：90岁的陈日君枢机、歌手何韵诗及大律师吴霭仪相继被捕，但罕有地同晚获得保释出外候查；至于因参与游行和「六四」悼念集会等罪而正在服刑的前立法会议员兼信托人何秀兰，警方今日会在狱中将她拘捕。罪名同样是国安法下的「串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全」罪。

此外，警方亦向法庭申请传票，控告基金信托人和另一名37岁男子，指他们没有按《社团条例》要求，为「612人道支持基金」注册。消息指，该名男子为「612」秘书施城威。

现已停止运作的「612基金」，于2019年反修例运动期间成立，藉街头筹款和众筹为运动被捕人及伤者提供法律及医疗援助，被亲京媒体形容为「撑暴基金」。该基金于去年8月宣布，因提供资金托管及收支服务的真普选联盟有限公司快将停运，户口亦会结束，基金决定实时停收新个案，同年11解散基金秘书处。国安处在基金宣布停运后的一个月，要求基金信托人在限期内交出捐款者等数据，声称正就基金涉嫌违反国安法及其他法例展开调查。保安局长邓炳强更点名指「612基金」寄信联系和鼓励在囚人士继续抗争，是散播危害国家安全种子。