朝鲜沦陷 18.7万人不明原因发烧被隔离 6人丧生

朝鲜-新冠病毒

朝鲜是世界上罕见的一直宣称不存在新冠病例的国家。星期四，朝鲜最高领导人金正恩突然出面宣布首次发现新冠病例，全国进入“最高紧急状态”，官方朝中社周五称，18.7万不明原因发烧者被隔离， 6人丧生，其中一人确诊为奥米克戎变种。

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平壤当局12日宣布首次发现新冠病例，但数目不详，规模有多大，蔓延程度有多深，都很神秘。13日， 官方的朝中社说："一种无法确定原因的热病从4月底开始在全国爆炸性地蔓延，"6人死亡（其中一人对奥米克朗的BA.2亚变种检测呈阳性）。

朝鲜的官方新闻星期五报告说，死亡的六人中，至少一人确诊感染了新冠病毒。朝中社同时称，约有187,800人因患不明原因的流感而被隔离并接受治疗，而这一不明原因的病毒自四月下旬以来一直在全国范围蔓延。但官方媒体没有说明多少人检测呈阳性，多少人检测呈阴性。

两年来新冠疫情在全球蔓延的经验似乎显示，新冠病毒在一地一经发现，此前便已构成潜在蔓延之势，随后在一段时间，蔓延的规模会越来越大，朝鲜既无国产疫苗，也未从外国进口疫苗，现在下令封锁，能否迅速控制，都是疑问。国家媒体朝中社周五说，在朝鲜出现首例冠状病毒正式病例后的第二天，朝鲜有六名 "发烧 "患者死亡，其中一人的Covid-19检测呈阳性。

其次，就依朝鲜官方公开发现新冠病毒的时间为准，那么，新冠病毒是经由何种渠道进入朝鲜的也不清楚。为了防范病毒进入，朝鲜自两年前武汉病毒爆发不久，就开始实施锁国政策，关闭了中朝边境。朝鲜应该是全世界最早关闭国境的国家之一，采取的措施还包括：驱逐外国侨民，甚至包括外交官，以及国际人权组织工作人员，同时禁止所有外国人入境，也就是说，朝鲜两年来完全处于自我幽禁状态。

法新社援引一些专家分析，或者是从中国偷渡返回的人带入，或者是动物甚至飞鸟把病毒带入朝鲜。由于担心传染病毒，朝中铁路线也于四月份中断，但海上运输一直继续。总部位于首尔的“北韩新闻”网站认为，朝鲜海员也可能被另外的海员感染了病毒。但是，自2020年以来，朝鲜在中国的边境建立了一个缓冲区，下令对未经授权越境者格杀勿论，朝鲜在当年被控杀害了一名在其水域被发现的韩国渔业官员，并且害怕他有病毒焚烧了他的尸体。

朝鲜将如何应对新冠病毒？由于该国公共医疗体系十分落后，没有疫苗及病毒治疗手段，应对办法有限。根据朝中社报道，金正恩下令全国“禁足”，细节尚不清楚，韩国智库峨山政策研究院专家高明宣（Go Myong-hyun）认为：“朝鲜极可能采取与中国同样的办法”。但是，与中国不同的是，朝鲜没有任何人接种疫苗，而且，朝鲜缺少大规模检测条件，也严重缺乏治疗重症的手段。韩国庆南大学教授林乙川(Lim Eul-chul)认为：朝鲜可能会出现“大量死亡”。

况且，朝鲜已经拒绝了世卫组织和盟友中国提出的援助建议，但观察人士指平壤不会请求援助，林乙川表示，接受援助意味着让朝鲜当局承认其此前实施的防疫措施失败，从而对金正恩统治的方式产生不利影响。

朝鲜最高领导人金正恩在讲话中坚称：“比恶性病毒更危险的敌人是非科学的恐怖信心不足和意志薄弱”。有人发现，『财新』网最早报道相关消息时采用的标题是『金正恩指“非科学的恐怖”比病毒更危险 要求尽量减少被封控居民的不便』，后来又改为“朝鲜承认两年多防疫战线被击破 金正恩要求尽量减少被封控人民不便”。

有分析指原来的标题似乎有影射上海清零之嫌，而中国官方推崇的清零被认为是反科学的手段。中国最近几周在上海等主要城市进行的严厉封锁造成了混乱和恐惧，引发民众的严重不满。