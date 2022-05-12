白宫：全球疫情线上峰会筹得超过30亿美元抗疫新资金

美国/疫情峰会/台湾

美国白宫周四表示，在第二届终结疫情全球峰会上，各国承诺新的抗疫资金超过30亿美元。美国总统拜登提醒与会国家，要平息疫情仍"任重道远"。

广告 继续浏览后续

法新社报导，白宫宣布，这次峰会已获得超过30亿美元的新资金承诺，其中超过20亿美元将用于应对当前的新冠疫情，另外9亿6200万美元将注入世界银行一项预防疾病大流行和全球卫生安全的基金。

美国承诺将向安全基金另外挹注2亿美元，美国投入总额达到4亿5000万美元。

周四峰会举行之际，美国疫情刚跨越一道严酷门槛：白宫宣布美国已有超过100万人死于新冠病毒，高居全球之首。

美国总统拜登在峰会上表示，尽管全球在疫苗接种等方面已取得进展，但还有很多事情要做，疫情尚未结束。拜登说，我们必须做得更多，必须尽一切努力防止死亡。

这次第二届终结疫情全球线上峰会是由美国、加勒比海共同体（CARICOM）主席国贝里斯、七国集团（G7）主席国德国、20国集团（G20）主席国印尼及非洲联盟（African Union）主席国塞内加尔共同举办。台湾应美方邀请，由前副总统陈建仁以预录致词方式与会。

中央社报道，陈建仁在预录影片中代表台湾政府宣布，为善尽国际义务，台湾承诺将再捐赠150万美元，以协助提升全球疫苗覆盖率。台湾也将持续为有需求的国家提供医疗口罩、PCR检测仪器、制氧机及其他防疫物资。