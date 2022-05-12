美国众议院通过398亿美元援乌法案

俄罗斯侵乌战争

2022年5月10日，在立陶宛鲁克拉举行的北约军事演习媒体日期间，德国军队军人手持便携式防空系统 "毒刺"。俄罗斯侵乌后，美国已向乌克兰提供了“毒刺”防空系统。

美国国会众议院10日晚间通过一项398亿美元的对乌克兰援助法案。据《国会山报》网站报道，法案以368票对57票获得通过。

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该法案包括60亿元用于安全援助，包括为乌克兰军队和国家安全部队提供培训、设备、武器、后勤支持、物资和服务，9亿元用于为逃离乌克兰的个人提供住房、语言课程和创伤服务。

法案中约87亿将用于经济支持基金，以应对乌克兰的紧急需求，包括预算支持和打击人口贩运。

该法案还向美国国际开发署拨款43.65亿元，其中大部分用于向因俄乌战争而遭受饥饿的个人提供紧急粮食援助。

此外，该法案还包括87亿用于补充通过总统授权向乌克兰提供的设备供应，并拨款110亿用于总统提款授权资金。

拜登总统上月末要求国会批准追加330亿元对乌援助，而国会则决定提供更多金额的军事和人道援助。

该法案接下来需要交参议院通过，然后提交给拜登总统签署成为法律。参议院多数党领袖舒默表示，参议院将迅速采取行动，以使该法案获得通过并送到拜登的办公桌上。

一些共和党人反对该法案，批评民主党人行动过快，将美国纳税人的钱大把送到国外。拜登的民主党同僚以微弱优势控制着国会，但该法案需要共和党人投票才能在参议院获得通过。参议院外交关系委员会成员、共和党籍参议员波特曼（Rob Portman）说，他预计将有足够的共和党人支持该法案，使其通过参议院。波特曼也是参议院乌克兰核心小组领导人。

自俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰提供了价值超过35亿美元的军备，包括榴弹炮、防空“毒刺（Stinger）”系统、反坦克“标枪（Javelin）”导弹、弹药和最近披露的“幽灵（Ghost）”无人机。