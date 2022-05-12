联合国人权理事会通过决议调查俄罗斯在乌克兰暴行

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联合国人权理事会周四在日内瓦举行特别会议，并通过决议要求加强对乌克兰人权状况的审查。联合国安理会周四召开会议，呼吁俄罗斯停止对乌克兰学校的轰炸，同时谴责将学校用于军事目的。联合难民署的数据显示，俄乌战争爆发至今，已经导致有600万名乌克兰人到邻国避难。

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据联合国消息，人权理事会周四以33票赞成、2票反对和12票弃权的表决结果，通过了题为“俄罗斯侵略引起的乌克兰人权状况恶化”的决议草案，要求加强对乌克兰人权状况的审查，特别要评估马里乌波尔发生的侵犯或践踏人权和违反国际人道法行为的性质和原因。

中国和厄立特里亚投了反对票。

联合国人权事务高级专员巴切莱特表示，这种虐待模式继续由于在人口稠密地区“使用爆炸性武器”而造成大范围影响，例如使用重型火炮，包括多发火箭系统，以及导弹和空袭。

巴切莱特强调了联合国调查人员在基辅和切尔尼维夫地区的最新令人痛心的调查结果。她告诉人权理事会成员，仅在基辅地区就发现了上千具平民的尸体。一些人在敌对行动中丧生，但另一些人似乎被草率处决的。

俄罗斯没有派代表出席会议。上个月联合国大会暂停了俄罗斯在人权理事会的成员。但作为当事国，俄罗斯本可以参与诉讼程序。

乌克兰外交部第一副部长艾米娜·哲帕尔（Emine Dzheppar） 从基辅通过视频连线发表了讲话。她说：“过去这十周对我国人民来说是绝对恐怖的。每一个乌克兰家庭无一例外都在这十周中遭受了巨大的痛苦。”

在对乌克兰表示声援的国家中，法国大使杰罗姆·博纳方（Jerome Bonnafont）重申了法国对俄罗斯入侵邻国乌克兰的谴责。他重申：“这场战争有一个侵略者，那就是俄罗斯；它不是北约，也不是欧洲，也不是乌克兰。今天让我们展示国际社会对乌克兰人民以及所有受俄罗斯侵略后果影响的人的声援。”

与此同时，联合国安理会应法国和墨西哥的要求周四召开会议，呼吁俄罗斯停止对乌克兰学校的轰炸，同时谴责将学校用于军事目的。

联合国儿童基金会（UNICEF）高级官员阿卜迪（Omar Abdi）表示， “必须停止对这些学校的袭击”。他表示， 自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰东部由联合国儿基会支持的89所学校中，至少有15所（六分之一）遭到破坏或被摧毁"。阿卜迪并称，人口稠密地区的数百所学校遭到重炮或其他爆炸性武器袭击，还有一些学校则被用作信息中心、避难所、补给中心或用于军事目的。

法国和墨西哥代表表示，袭击学校是公然违人道法的行为。

据乌克兰紧急服务部门周四表示，周四凌晨，俄罗斯军队砲轰乌克兰北部切尔尼戈夫地区的1间学校，造成3人死亡，另有12人受伤。

紧急服务部门的一名发言人告诉法新社："在诺佛哥罗-塞维尔斯基（Novgorod-Siversky）的1次砲轰中，我们有3人死亡、12人受伤。"

法国驻联合国大使里维埃表示，“俄罗斯军队继续屠杀平民，包括儿童”，乌克兰民众为战争付出了沉重的代价。

乌克兰驻联合国大使科斯丽塔亚Sergiy Kyslytsya 则呼吁联合国采取行动，让失散儿童能够与家人团聚。他再次指责俄罗斯继续“绑架乌克兰儿童”。他说，这些儿童 在被强行转移到俄罗斯后，被俄罗斯公民非法收养”。

另据联合难民署的数据显示，俄乌战争爆发至今，已经导致有600万名乌克兰人到邻国避难，其中大部分都是涌到波兰，其次是匈牙利、摩尔多瓦、斯洛伐克。另外当局估计，乌克兰境内有数以百万计民众流离失所，而且有无数报告提到不少乌克兰人被强迫送到俄罗斯，其中包括儿童。