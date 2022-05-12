芬兰将申请加入北约 俄罗斯威胁做出回应

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在乌克兰战争的影响下，芬兰领导人宣布希望“毫不拖延地”加入北约后，俄罗斯周四威胁将做出“军事-技术回应”，芬兰媒体引述消息人士报导，政坛要人已接获警告，指俄罗斯可能停止向芬兰供应天然气。与此同时围绕俄罗斯向欧洲输送天然气紧张局势加剧。

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芬兰总统尼尼斯托及总理马林周四表示，赞成“毫不拖延”地加入北约。这是这个与俄罗斯有 1,300 公里边界的北欧国家周日正式加入北约的前奏。

对此，俄罗斯外交部周四在一份声明说，如果芬兰正式成为北约成员，俄罗斯将“有义务采取对等的军事技术和其他措施来结束对其国家安全构成的威胁”。俄罗斯并呼吁芬兰“意识到自己的责任”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也在第一时间回应，克里姆林宫认为，芬兰加入北约无疑会威胁俄罗斯安全，但没有说明将采取何种行动。

佩斯科夫表示："我们(俄罗斯)已多次说过，北约扩张和北约军事基础设施向边境靠近不能带来和平，重要的是我们的欧亚大陆更安全稳定，这是明确的。"俄罗斯认为，北约以对抗为目标、具有侵略性，北约进一步扩张不会为欧洲带来更多安全。佩斯科夫称：瑞典和芬兰加入北约，将对俄罗斯构成生存威胁。

另据路透社报道，芬兰"晚报"引述消息人士报导，政坛要人已接获警告，俄罗斯可能停止向芬兰供应天然气。路透社无法验证这项消息。

芬兰人使用的天然气绝大部分从俄罗斯输入，但天然气只占芬兰每年能源消耗量的5%左右。

芬兰政府5日曾表示，已为俄罗斯5月底可能切断天然气做好准备，因俄方要求以卢布支付天然气款项，但遭到芬兰拒绝。

北约秘书长斯托尔滕贝格、德国总理朔尔茨和法国总统马克龙周四都表示，支持芬兰加入北约。美国参议院的主要民选官员也表示支持芬兰的决定。

斯托尔滕贝格表示，如果芬兰提出申请，将受到北约的热烈欢迎，芬兰加入北约过程将顺利而迅速展开。”