俄罗斯暂停对芬兰的电力出口

俄罗斯/芬兰/电力

俄罗斯电力公司RAO Nordic周五宣布，由于收费供电费用遇到困难，决定从当地时间14日深夜1时开始，停止向芬兰供应电力。

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法新社消息称，俄罗斯上述声明，是在俄罗斯和芬兰关系日益紧张的背景下发布的。受俄罗斯入侵乌克兰影响，芬兰宣布希望“毫不拖延地”加入北约。芬兰总统尼尼斯托及总理马林日前发表联合声明，支持芬兰申请加入北约。俄罗斯外交部其后发表声明，指北约组织意图透过吸纳芬兰，继续沿俄罗斯边境扩大北约，对莫斯科构成军事威胁。俄罗斯威胁：将做出"反应"。

芬兰电网营运商表示，已经接到俄罗斯能源控股在芬兰的子公司通知，将停止向芬兰输送电力，理由是未收到欠款。

俄罗斯电力公司在一份声明中表示，总部位于赫尔辛基的分公司RAO Nordic Oy 自5月6日以来一直没有收到向芬兰供电的款项。“因此，我们有义务从5月14日起暂停电力进口”。

该公司没有说明这些停止电力供应是否与俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲针对俄罗斯经济制裁有关。

芬兰国家电网Fingrid指，俄罗斯的供电占芬兰全国用电量大约10%，芬兰可以从瑞典及增加本地发电量以弥补不足。芬兰强调当地电力供应充足。