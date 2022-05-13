北京警方打击封城谣言 传谣引抢购潮女子被”采取刑事强制措施“

中国，新冠防疫，北京

北京中央商务区（CBD）一个骑着共享单车的人

北京警方周五表示，一名女子因散布所谓北京封禁的谣言而被采取“强制刑事措施”，该谣言引发人们涌入超市大量抢购。

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几周以来中国首都一直在应对新冠疫情的复燃，目前北京每日报告的新增感染病例通常在40-80个。 北京的餐馆和咖啡馆已取消对顾客的服务，大多数商店、电影院和健身房关闭。 一些街区被实施居家办公等限制流动措施，但全市近2200万居民中绝大多数仍然可以自由出行。

然而周四在网络社交平台上风传的一则“紧急通知”消息称，当局将在当天下午宣布实施为期三天的“静默”，暂停全市的外卖和快递等服务。这一消息导致大量居民涌入超市，抢购蔬菜、肉类、鸡蛋、油、水果和其他生活必需品。

北京警方周五在微博发布说："这条信息在社交网络上引发传播广泛，严重扰乱了社会秩序，造成了恶劣影响“。警方说，经查发布谣言的38岁女性 "已被采取强制刑事措施"，但并没有具体说明这些措施的性质。

法新社报道指，这些措施可涵盖几种限制自由的方式：包括拘留、释放待审及限制居住等。

据北京疾病防控部门周五的宣布，12日北京新增50例新冠阳性病例。尽管北京居民几乎每天都要接受PCR测试，但新增阳性人数仍没有降低的迹象。

而处于此次疫情风暴眼的上海，自4月初以来2500万上海居民被封禁之后，疫情似乎正在趋缓，周五上海报告了约2100个新增阳性病例，而在疫情最高发的上个月底，上海曾出现日增感染超过25000例。上海市官方宣布，希望能够在 "5月中旬 "实现社会面清零，即排除在隔离管控场所之外社会面不会出现新增阳性，当局指“社会面清零”是解封的一个前提条件 。