拜登签署法案 协助台湾重获世卫观察员身份

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世界卫生大会即将举行，美国国会近期通过友台法案，要协助台湾重获观察员身份。美国总统拜登周五在签署期限最后一天签字，法案即日起生效。中央社称，拜登签署法案协助台湾重获世卫观察员身份，展现美国挺台力度。

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中央社报道，第75届世界卫生大会将于5月22日至5月28日在瑞士日内瓦登场。白宫周五下午发布新闻稿，宣布拜登已签署有关的涉台法案。

法案主提案人、参议院外委会主席梅南德兹（Bob Menendez）推文表示，他很高兴看到拜登签字，让这部支持台湾获得世界卫生组织最高权力机构WHA观察员身份的法案成为法律。

梅南德兹说："面对中国恶意，美国国会的努力有力地展现美国对台湾在世界舞台适当参与的承诺。"

在WHO连续多年排除台湾后，梅南德兹去年3月与参议院台湾连线共同主席殷荷菲（James Inhofe）连袂提出这部法案，希望协助台湾重获WHA观察员身份。

法案在美国国会获得压倒性跨党派支持，去年8月6日获参议院"一致同意"通过，今年4月27日在众议院以425票赞成、0票反对的票数过关，并于5月3日送出国会，递交白宫。

美国国会2004年5月也曾通过类似法案，指示国务卿研拟计划，支持并协助台湾取得WHA观察员身份。台湾随后顺利在2009年至2016年间以观察员身分受邀，但自2017年起，尽管有美方支持，台湾仍因中国施压连续多年未能参与WHA。

拜登周五签署生效的法案，要求国务卿在台湾未能取得观察员身份的每届WHA后，向国会说明美国在协助台湾的计划上，做出哪些改变与进展。

法案指出，台湾是全球卫生模范贡献者，自1996年以来挹注超过60亿美元，提供超过80国国际医疗及人道援助。法案呼吁，病毒无国界，非必要地将台湾排除在全球卫生合作外，只会增加全球传染病带来的危险。