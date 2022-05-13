拜登表示支持芬兰瑞典加入北约决定 白宫称将协调土耳其立场

芬兰/瑞典/北约

土耳其总统埃尔多安威胁将阻止芬兰和瑞典加入北约，美国白宫发言人普萨基周五表示，美国正在“努力协调土耳其的立场”。美国总统拜登表示支持北约开放政策，以及瑞典芬兰采取自主的外交的权利。

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法新社消息，白宫发言人普萨基强调，芬兰和瑞典这两个国家未来的成员资格得到了北约成员国的“广泛支持”。

此前，美国总统拜登周五与瑞典首相安德松及芬兰总统尼尼斯托举行约30分钟的电话会谈。拜登表示，他支持北约开放政策，也支持瑞典和芬兰采取自主的外交及安全政策，决定自己的未来的权利。

芬兰总统尼尼斯托谈及芬兰迈向加入北约的下一步计划，并感谢美国提出一切必要支援。

法新社援引白宫发出的声明称，三国领导人重申支持乌克兰的立场。

土耳其总统埃尔多安周五表示，土耳其作为北约成员国，不可能支持瑞典和芬兰加入北约的计划，埃尔多安称，因为这两个北欧国家是"许多恐怖组织的据点"。

路透社报导，土耳其70年前加入北约后，虽然官方立场一直是支持北约扩大，但却表态反对瑞典和芬兰加入，恐为两国加入北约制造障碍，因为加入北约须获现有成员国全体同意。

芬兰此前宣布，计划申请加入北约，瑞典也可望跟进。两国一旦入会，将使北约进一步东扩，俄罗斯总统普京正是以"防止北约东扩为借口入侵乌克兰。

埃尔多安表示，"我们正关注瑞典和芬兰的申请入会情况，但我们对此并无正面看法"；他并说，北约接受希腊入会就是个错误。

埃尔多安还表示，"站在土耳其立场，我们不想要重蹈覆辙"。他说，北欧国家是恐怖组织的立足地点，这些组织的成员甚至是某些国家的国会议员，我们不可能予以支持。"

土耳其曾一再抨击瑞典和其他西欧国家对土耳其眼中恐怖组织的处理方式，包括库尔德族团体库尔德工人党和人民保卫军，以及流亡美国的土耳其伊斯兰教士葛兰（Fethullah Gulen）的追随者。