支持乌克兰 西欧与英美分歧加深

俄罗斯侵乌战争

西方支持乌克兰的立场在西欧人与盎格鲁-萨克逊人之间分歧越来越大，后者继续其削弱俄罗斯的战略目标，其潜在后果让前者担心。

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法新社评论说：拜登与马克龙两人就概括了这一不和谐的情形。美国总统3月26日声明，普京不能继续执掌政权；而马克龙5月9日则称，和平不能在“羞辱”俄罗斯的境况下完成。

在这些口头话语之外，美国和英国向乌克兰提供武器的规模远远超过法德。一些从未证实却不断出现的信息称， 美国情报机构帮助乌克兰作战，包括消灭了十余位俄罗斯将军。

华盛顿与伦敦在制裁莫斯科方面比巴黎和柏林走得更远，他们似乎已绝不相信欧洲人继续抱着希望的外交斡旋。

布鲁塞尔的马滕斯欧洲研究中心研究员、爱尔兰人德里亚（Dr Eoin Drea）讥讽说：“英语国家拯救乌克兰，而欧盟在拯救自己”，这位先生在美国『政客』撰文批评说，“欧盟还在拐弯抹角。”

尽管在拜登上述声言之后，白宫随即修正说，美国无意改变俄罗斯政权，然而正如美国防长奥斯仃所示，美国希望看到俄罗斯“被持久地削弱”。

对华盛顿而言，长远战略仍然是与中国对抗。法国前驻美国与联合国大使阿罗德(Gerard Araud)称：对美国 “这是难得的机会，他们正在削弱俄罗斯强权，且不出一兵一卒。“”乌克兰人打得如此之好，俄国人如此指糟，美国人认为现在是削弱俄罗斯的时机，假如普京倒台，更好。” 而"英国人是美国人的领航鱼，自从脱欧后，他们没有其他可能的政策"。

但在欧盟一方，意大利前外交官马可·卡内洛斯（Marco Carnelos）承认，“内部存在分歧”，欧洲东部国家由于历史原因非常敌视俄罗斯，而西欧国家虽然坚定支持遭俄侵略的乌克兰，但程度要温和的多，且比起华盛顿，承受的战争后果要严重的多。

卡内洛斯的问题是，欧洲人愿意为莫斯科或然的改变政权付出多大代价？除了战争升级的危险，“欧洲为实现美国要达到的目标付出的经济代价将是一个巨大的天文数字。”

法国国立工艺技术学院经济学教授塞巴斯蒂安·约翰（Sébastien Jean）认为，从经济角度看，在盎格鲁-萨克逊与欧洲人之间存在着明显的不对称。德国承受的更重。“美国，英国，即使后者程度更轻，都出产能源，他们依赖进口的程度比较有限。”

战争的干扰 "主要影响到原材料或加工材料，包括工业的重要投入"，如钯、钾、钕、镍等。然而，"德国的工业虽然非常强大，同时也是非常能源密集型的，非常容易受到这种冲击。他分析说，"英国受到的冲击较少，因为英国的工业没有那么强大，"美国离得比较远，可以有其他供应渠道。

在西欧富国阵营与英美阵营以及亲近后者的东欧国家之间，看待问题的方式很不相同。这是否意味着，欧盟内部会再次冒着撕裂的风险吗？

美国军事历史学家爱德华.卢特瓦克在推上如此评论："从波兰的巨大慷慨（......）到德国交付的非常缓慢和微弱，以及处于中间的意大利，泛欧国家对乌克兰的口头支持遮盖着物质支持的巨大差异。 "

不过，阿德罗指出，这一切到目前为止并未阻止欧盟采取统一的决定。