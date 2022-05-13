美国务助卿席森当面告诉谭德塞期待台湾参与WHA

台湾/世卫

美国国务院国际组织局助理国务卿席森（Michele Sison）10日晚间在日内瓦会晤台湾驻日内瓦办事处处长苏莹君时透露，她稍早已经向WHO秘书长谭德塞当面重申对台湾出席世卫大会的期待。

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席森是在9日到11日代表美国访问瑞士，会晤各界人士，并和联合国相关组织洽谈美国所关注的全球公卫和人权等议题。

10日晚间她和台湾驻日内瓦办事处处长苏莹君会谈时强调，美国政府与国会都高度支持台湾参与国际组织，并透露，她此行稍早与世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）会晤时，已明确重申，美国期待台湾可以以观察员身分出席22日登场的第75届世界卫生大会（WHA），让台湾对全球卫生做出更多具体贡献。

苏莹君则感谢美国长年坚定支持台湾参与WHO，表示台湾将和美国以及其他理念相近国家持续合作，共同因应全球卫生的挑战。

席森会后主动在推特上公布与苏莹君的合照，并写着：「很高兴能与苏莹君处长会面，讨论我们对台湾有意义地参与世卫的支持。持续加强与台湾的合作将有益全球人类健康与福祉。」

另欧洲记者联盟（Association of European Journalists，简称AEJ）秘书长史汀（Edward Steen）11日在联盟网站撰文表示，自由国家不仅反对中国对台湾的武力威胁，也应该支持和平的民主国家获得认可。台湾对全球健康贡献良多，防疫成果杰出，却被世界卫生组织刻意排挤，实在没有道理。

联盟副会长马札克（Tibor Macák）则呼吁全体会员，联署一封信寄给世卫秘书长谭德塞，邀请台湾参与世卫。

信中指出，世卫作为全球公卫领域的领导者，因政治考虑持续排除台湾与会，严重危害全球健康，要求世卫邀请台湾以观察员身分参加今年的大会。

台湾驻斯洛伐克代表李南阳对马札克和史汀的支持表示感谢，指出记者敏锐的观察和支持，彰显台湾能对全球公卫做出更多贡献，对呼吁世卫纳入台湾有重大意义。

捷克参议院也在11日以压倒性高票通过决议，支持台湾参与世界卫生组织等国际组织。台湾外交部表达感谢并指出，这展现捷克政府对台湾的重视与坚定情谊。