还柙14个月未得保释兼无审期 前议员林卓廷等34人续还柙

香港/政治

因参与民主派「35+初选」而被控串谋颠覆国家政权罪的前立法会议员林卓廷，在羁柙14个月后，今(13日)早再次被法院否决其保释申请，国安法指定法官杜丽冰解释，她没有充足理由相信林卓廷不会继续作出危害国家安全的行为，故拒绝给予保释。这令他与同案其余33名被告在还柙超过一年后须继续在狱中等待案件转解高等法院聆讯，有大律师近期估计，案件可能要排期至明年中开审，意味被告未审已先被囚禁逾两年。

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民主派人士为求在原订2020年秋天举行的立法会选举取得超过一半议席，以阻止不受欢迎的法案通过，为此，泛民实行初选以集中票源，被当局控以串谋颠覆，指47名被告于2020年7月1日至2021年1月7日期间，旨在颠覆国家政权，串谋组织、策划、实施或参与实施，以威胁使用武力或其他非法手段，严重干扰、阻挠、破坏港府履行职能。当中13人获准保释出外候审，包括前法律学者戴耀廷等34人则须还柙监狱或因其他罪名服刑。还柙者可每八天作出一次保释申请，但不少人放弃此项权利，林卓廷昨天提出申请，法官称需时考虑，延至今日作出决定。

还柙期间，多名被告宣布退出政坛或辞去区议员等职务。当中，辞去由他创办的新民主同盟的前议员范国威，上月下旬曾再次提出保释申请，法官杜丽冰拒绝其保释申请，但同时指出，关注案件进度延误，建议设立限期，以决定是否需进行初级侦讯等。杜官当时又透露，有11名被告拟认罪。