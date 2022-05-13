逾三年来首度入市托港元 两日走资近70亿 结余料可保联系汇率制度

香港/经济

美国加息及香港股市疲弱，形成资金外流，港元需求降低而走弱，以致香港的金融管理局按联系汇率制度的规定，今(13日)早在美国纽约交易时段承接约28.65亿港元沽盘，释出3.65亿美元。连同昨日两度入市，该局合共向市场买入69.47亿港元(下同)，令银行体系结余下周一降至3290.58亿。不同分析师指出，预料金管局未来一段时间会较频繁入市以稳定港元汇价，但相信储备足以保持联系汇率制度不受冲击。

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金管局昨天入市是自2019年3月底以来的第一次，分别承接15.86亿和40.82亿港元沽盘。发言人表示，根据联系汇率制度的设计，当港元汇率触发弱方兑换保证，金管局会应银行要求以7.85兑换保证水平买港元沽美元，发言人续称，港元市场继续有序运作，资金流出港元体系，港元拆息上升的压力会增加，有助抵销套息交易的诱因，让港元汇率稳定在1 美元兑7.75至7.85港元的区间内，这是联汇制度设计下的正常操作，强调联汇制度已实施接近40年，其间经历多次经济周期，一直行之有效。

资深银行家、臻享顾问董事总经理王良享表示，根据金管局数据，上一轮坎资潮的2018年，当年年底的外汇储备资产为4247亿美元，而今年4月底的官方外汇储备有4657亿美元，相当于港元货币供应M3约44%，远高于外储为M3的10%至15%的国际充足标准，可见香港银根充裕，有足够储备捍卫联系汇率制度。

至于走资会否影响银行加息，王良享指出，上一轮走资期在2018年4月起的一年内，共有1256亿港元经弱方兑换保证沽出，当时银行体系总结余降至542亿元；若今年流走的资金与上一轮相若，年底时，银行体系总结余约有1500亿元至1800亿元，总结余仍然充裕，料港元拆息升幅不会高于美元拆息，除非大型银行欲保存资金而令港元拆息有上升压力。

另外，星展银行香港经济师谢家曦预期，以美国加息趋势，港元将继续受压，金管局未来一段时间会较频繁入市以稳定港元汇价，随着银行总结余减少，金管局很快将不得不通过发行外汇基金票据和债券或购买本币来吸收银行体系结余的流动性，以免香港银行因结余太多而令港息低企，扩大港美息差而加剧资金外流风险。翻查纪录，自去年9月以来，金管局为此已增发共1200亿元的外汇基金票据。