马克龙和泽连斯基争执升高

俄罗斯侵乌战争

不可否认的是，在巴黎与基辅之间语调升高，尽管双方的目标一致：制止战争。乌克兰总统泽连斯基指责法国总统马克龙试图给普京一条“出路”，不要“羞辱”俄罗斯，并对马克龙的“欧洲政治共同体”计划持保留态度。

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"我们决不能为俄罗斯寻找出路，马克龙这样做是徒劳的，"泽连斯基在接受意大利RAI 1频道采访时遗憾地表示，马克龙为俄罗斯寻找出路的做法是徒劳的。这段采访周五在他自己的Telegram频道播出。

泽连斯基断言："我知道他想在俄罗斯和乌克兰之间的调解中得到结果，但他没有得到任何结果。"泽连斯基断然地表示：“不会为普京留面子而失去主权!”

一段时间以来，欧洲舆论对马克龙一直与普京通话，试图劝说普京“回心转意”，停止战争存疑，但马克龙回应，不能放弃任何止战的可能。

马克龙周一在斯特拉斯堡的一番话可能激起更多不满，他在欧洲议会发表演说时说：“不要屈服于羞辱的诱惑和报复精神”，总统府称，马克龙在这里参照的是一战结束时德国人的屈辱，直接导致了纳粹主义和二战灾难。

一战结束时，作为战败国的德国割地赔款，在当时理所当然。拿来对比今天俄罗斯的情形令人费解。在部分舆论看来，俄罗斯是侵略者，在乌克兰烧杀掠抢，无恶不作，若有一天被乌克兰击败，咎由自取，何来“羞辱”可言？

马克龙这番话也被视为对美国的隐晦警告，美国正在向乌克兰提供大量军事援助，其国防部长奥斯汀在结束对基辅的访问返回后表示，他希望永远 "看到俄罗斯被削弱"。

但是，前美国驻俄罗斯大使迈克尔-麦克福尔周五说：" 普京是一个独裁者，他不需要在任何人面前'保住面子'!”

对于泽连斯基而言，“马克龙不需要此刻向俄罗斯作出任何外交让步。”

法国总统府坚称，国家元首 "从未在未经泽连斯基总统同意的情况下与普京讨论任何事情"。

的确，马克龙在斯特拉斯堡欧洲议会演说中也强调： "唯有乌克兰自己才能确定与俄罗斯谈判的条件。"

但是他引发的疑虑不断。自马克龙2019年向普京伸出手以来，当时他主张欧盟应与俄罗斯靠近，尽管他强调欧俄进行“苛刻的对话”，但在欧洲东部国家眼中，马克龙一直被怀疑对莫斯科过于宽宏大量。

作为欧盟轮值主席的马克龙，周一在斯特拉斯堡提议创立“欧洲政治共同体”，从而可使乌克兰在“数十年”才能正式加入欧盟之前强化相互合作。

赞赏这一计划的意大利前总理恩里科-莱塔表示，这一政治共同体将接纳具有共同价值观基础的申请加入欧盟的国家，可使申请国逐步进入共同市场，甚至履行欧盟互相援助条款。

如此一来，乌克兰可参加欧盟理事会，而这一“欧洲政治共同体”项目可以很快落实。

但泽连斯基以及其外长库列巴宁愿直接加入欧盟，乌克兰3月份为此正式提出了申请。

泽连斯基认为，“这就好比大家庭团聚，你也被邀请了，但没有为你预备座椅。我认为这不公平。”

库列巴也表示，“对乌克兰来说，欧盟为乌克兰留有一个位置，比什么都重要。”

马克龙的这一建议并不新颖，法国前总统密特朗1989年在柏林墙倒塌后，曾提议所有欧洲国家聚合在一个邦联中。

"法国战略研究基金会（FRS）的弗朗索瓦-海斯堡（François Heisbourg）回忆说："中欧和东欧人对此有最糟糕的记忆，因为在他们眼里，密特朗找到了这个办法，试图阻止他们加入欧盟和北约组织。