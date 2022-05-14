乌军东部反攻 基辅料八月出现大转折 "年底前赶走俄军"

俄罗斯侵乌战争

2022年5月10日，在乌克兰Vovchansk Raion，俄罗斯军队的一辆T-90坦克在无人机的攻击中被摧毁，这是从发布的视频中截取的画面。

乌克兰军队正在该国第二大城市哈尔科夫四周发动反攻。这一次，俄罗斯军队没有被命令突然从该地区消失：他们正在被军事上击败，日复一日，被赶回边境。乌克兰当局周六乐观地预料，战场形势八月出现大转折，年底前击败俄罗斯。

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如果说，俄乌双方在顿巴斯继续激战，俄罗斯继续对亲俄分子部分控制的这一地区狂轰滥炸，但是在哈尔科夫，乌克兰总参谋部称，情况似乎完全反转，该市是俄罗斯人的优先目标之一，但他们已经从该市撤出。

哈尔科夫州州长周六表示，乌克兰部队周六在俄罗斯控制的伊祖姆镇附近发起了反攻。这意味着乌克兰军队开始反攻俄罗斯在乌东控制的一个关键轴心。这一反攻的成功，将使得莫斯科攻打顿巴斯从而占领顿巴斯全部地区的战争遭到重挫。

乌克兰总统泽连斯基周五表示：“逐渐解放哈尔科夫地区，证明我们不会把任何人留给敌人。”他宣布，乌克兰军队正在从敌人手中收复失地：截至周五晚上当地已有1015个地方被解放。这使得乌克兰人相信，战争从现在起转向对他们有利。

乌克兰军事情报负责人布达诺夫周五对英国天空电视新闻预测，战争将在8月达到 "转折点"，俄罗斯将在 "年底前 "被打败。他保证，在这场战争结束后，"我们将收复2014年以来失去的所有领土，包括顿巴斯和克里米亚"。

布达诺夫表示，乌军熟悉地形，对俄军进攻计划了如指掌，致使俄军在军备和人员上均遭受沉重损失。这位情报官员还称，俄罗斯总统普京精神和生理都处于不好状态，他指普京已患上癌症，病情严重。

根据美国战争研究所（ISW）的说法，普京 "很可能打算在未来几个月将乌克兰南部和东部并入俄罗斯联邦"。该研究所称，"乌克兰及其西方伙伴可能只有一个很小的机会窗口，在俄罗斯 "吞并 "被占领土之前发动大反攻。