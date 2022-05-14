亚速钢厂乌克兰守军亲属向习近平求助

俄罗斯侵乌战争

2022年5月12日，在乌克兰基辅市中心，捷佳娜-波戈列洛娃（Tetyana Pogorelova）参加了在乌克兰外交部外要求开展救援行动的抗议活动，她的哥哥被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内。

被困在乌克兰港口城市马里乌波尔亚速钢厂的守军家人，周六呼吁中国国家主席习近平出面说服普京放人。

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在基辅举行的新闻发布会上，在一个悬挂着中国领导人画像的房间里，一名守军的妻子纳塔利娅-扎里茨卡(Natalia Zarytska)呼吁习近平出面。她说： "世界上有一个人，普京会很难对他说不。我们相信，中国是强大而高尚的，能够为一个好的事业做出艰难的决定。

她补充说，"我们呼吁中国国家主席习近平阁下展现（......）伟大的东方智慧，努力拯救马里乌波尔保卫者。"

她读了几段丈夫发来的信息，信中指俄国人有意拖延时间，让守军战士备受折磨。

她补充说，亚速钢铁厂地下隧道中仍坚守着1000多名乌克兰士兵，他们的一名指挥官表示其中约有600人受伤，士兵们每天都遭到俄罗斯从海上、地面和空中，包括被禁止的武器的袭击"。她说："这不是战争，这是屠杀"。

一名亚速钢厂守军士兵的父亲斯塔夫-维奇尼亚克（Stavr Vychniak）也表示，"世界上只有一个人我们可以求助，这就是中国领导人"。

他说："我们呼吁中国国家主席习近平采取必要的措施，充当调解人，将守军士兵撤离出去”。

作为莫斯科的亲密外交伙伴，北京对俄罗斯入侵乌克兰虽然感到尴尬，但迄今拒绝谴责。

几天来，亚速钢厂守军的亲属一直在呼吁国际帮助，他们 已向土耳其，美国发出呼吁。

乌克兰总统泽连斯基周五晚间证实，与俄方正在进行非常艰难的谈判，以便从亚速钢铁厂撤出重伤士兵和义务人员。

乌克兰副总理Iryna Verechtchuk周四说，基辅正在与俄罗斯人就 "38名重伤战士 "的撤离进行谈判。"她说："目前还没有关于撤离500至600人伤兵的讨论。

在联合国和国际红十字会协调下，在亚速钢铁厂避难的妇女、儿童和老人已于4月底全部撤离。