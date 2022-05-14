土耳其称准备与芬兰及瑞典就加入北约进行讨论

土耳其/芬兰/瑞典/北约

芬兰、瑞典及土耳其外长周六在柏林举行会谈，试图解决芬兰和瑞典计划加入北约引起的分歧，反对两国加入北约的土耳其此前表示，准备与两国协商讨论。芬兰及瑞典表示，尽量消除误解，有信心达成解决方案。

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路透社消息，由于俄罗斯入侵乌克兰，北欧的芬兰与瑞典决定加入北约组织，以应对两国安全环境的改变。这一决定招致俄罗斯扬言报复，以及北约成员国土耳其的反对。

土耳其外交部长恰武什奥卢周六在抵达柏林后向媒体表示，北约未来新的成员支持库尔德激进组织"库尔德工人党"令人无法接受"，并将使北约东扩复杂化。

他说，这两个国家公开支持库尔德工人党并与他们合作，这些恐怖组织每天都在袭击我们的部队。恰武什奥卢表示，他将与芬兰和瑞典的外长进行会谈。

土耳其外长并称，土耳其大部分民众都反对支持库尔德工人党的国家获得成员国资格，我们请求阻止两国加入计划

库尔德工人党被英国、欧盟及美国列为恐怖组织。

而芬兰外长佩卡 哈维斯托周六表示，有信心达成解决方案，而瑞典外长安林德则称，她会尽量消除任何误解。

此前，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，热烈欢迎北欧两个国家加入北约，他承诺，两国加入北约的手续和进程将简便快捷；但土耳其的表态出人意料，也阻碍了两国入盟进展。

另据报道，土耳其总统发言人卡林周六表示，土耳其并没有绝对剥夺瑞典和芬兰加入北约的可能性，只是希望与这两国谈判，促其取缔土耳其眼中的恐怖主义活动，特别是在瑞典首都斯德哥尔摩的恐怖活动。

身兼总统埃尔多安外交政策顾问的卡林在伊斯坦布尔接受路透社访问时说："我们并没有剥夺他们入会的可能性，我们基本上只是提出此事事关土耳其国家安全。

埃尔多安周五宣称，土耳其不可能支持瑞典和芬兰加入北约，因为这两个北欧国家是"许多恐怖组织的根据地"。此语使北约会员国和瑞、芬2国感到意外。