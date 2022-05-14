普京亲手葬送了不要让武器发声的希望

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯侵乌战争打到今天，事态渐渐明朗起来。至少值得强调的有两点，一，七国集团宣布“永远不会承认”俄罗斯试图用武力改变的边界。二，北约从来也没有像今天这么强大，这一切应归功于一意孤行的俄罗斯总统普京。

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乌克兰的版图从此不存在任何暧昧的阴影，侵略者的图谋只属于侵略者自己。英、法、美、日、意、加、德七国外长周六宣告：永远不会承认俄罗斯武力强加于乌克兰的边界，这意味着，俄罗斯即使占领了顿巴斯，也是“一时之快”，终有一日会被乌克兰合法收复，因为这是属于乌克兰的领土；俄罗斯2014年并吞了克里米亚，也不可能长久，乌克兰终有一日会收复，这是乌克兰的决心，这也是七国集团的宣示。这也意味着，西方将支持乌克兰支持到底，从军事到经济，一直支持到胜利，一直支持到战后重建。

北约曾经是冷战时期维持全球态势均衡的重要军事同盟，冷战结束后，北约的存在渐渐受到质疑，法国总统马克龙甚至直言不讳宣称北约已脑死亡，但是，俄罗斯总统悍然发动侵乌战争，颠覆国际秩序，任意改变他国版图的野心迅速激活了北约。作为西方国家的军事一翼，北约给乌克兰提供的军事支持，无疑对乌克兰战争形势的改变，起到了重大作用。现在，倍感俄罗斯威胁的中立国家芬兰和瑞典也在准备加入北约，北约从来也没有像今天这么强大。

侵乌战争一起，每个人都感到普京欲颠覆地缘平衡，迫使作出历史性抉择。芬兰5月12日宣布放弃中立准备申请加盟就是最好的明证，瑞典加盟的步骤似也加快，他们有可能在一年内正式加盟。谁能相信一个与俄罗斯分享1300公里边界的国家今天向往得到更多的安全保障？这两个斯堪的纳维亚国家在整个冷战期间都拒绝这样做之后，决定在2022年跨出巨大一步？乌克兰的悲剧，再加上格鲁吉亚的先例，只能加剧赫尔辛基的合理担忧，促成北欧的这一重大演变。

芬兰和瑞典做法的合理性不容置疑。除了土耳其，它所表达的不满与它的国内问题有关，而不是与正在出现的新的地缘战略形势有关，土耳其表示准备与芬兰和瑞典讨论加入北约问题。在北约内部，当得知芬兰和瑞典的意愿后，立即出现了许多赞成的声音，以批准这一可能的扩大。

不过，法国世界报社评认为，北约扩大同时提出了一些问题，包括军事和政治问题，不幸的是，乌克兰局势的紧迫性和严重性有可能掩盖了这些问题。如果接受芬兰为成员，北约将不得不把芬兰与俄罗斯漫长的陆地边界纳入其防御计划。特别是如果瑞典也加入的话，它将不得不审查其波罗的海的军事部署，位于波兰和立陶宛之间的俄罗斯飞地---加里宁格勒的战略地位将被重新激活。

北约徒然地保证只是一个防御同盟，这为其宪章的核心条款所证实，这一条款同时指出，对其任何一个成员国的攻击形同对所有成员国的攻击，因此它的强化在普京的俄罗斯眼中无疑构成威胁，特别是考虑到新的申请国不可忽视的军事能力。所以莫斯科方面迅即宣布将采取“军事—技术”的双重反击，包括从5月14日起中止对芬兰供电。

然而，俄罗斯总统只能怪自己。在入侵乌克兰之前，从法国总统马克龙到美国总统拜登等西方领导人一直试图通过寻求与普京建立一种 "稳定和可预测的 "关系，用后者的话来说就是就欧洲安全架构达成协议。

普京下令向乌克兰出兵，引发了一场与他的目标背道而驰的重新组合。他现在是他希望削弱的西方联盟的最佳代理人，他亲手埋葬了不要扣动扳机的希望。