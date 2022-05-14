泽连斯基在基辅会见美参院共和党领袖麦康奈尔率领的国会代表团

泽连斯基/美国/参议院/基辅

乌克兰总统泽连斯基周六在基辅会见美国参议院共和党领袖麦康奈尔率领的国会代表团。泽连斯基表示：期待美国的支持及对俄罗斯新的制裁。泽连斯基并感谢美国在支持乌克兰方面发挥的领导作用。

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法新社消息，乌克兰总统府周六发布的声明称，泽连斯基在会见前往基辅访问的美国参议院共和党代表团时表示，"我们非常期待美国的支持，以及对俄罗斯新的制裁，同时，俄罗斯应该正式被认定为支持恐怖主义国家。

泽连斯基并感谢“美国在支持乌克兰方面发挥的领导作用”，称这不仅是在保护他的国家，“也是在保护民主和自由的价值观，维护各国自由选择未来的权利”。

此前，泽连斯基在其社交媒体上表示，美国参议院共和党代表团的访问"是美国国会两党和美国人民支持乌克兰的强烈信号”，也是体现美国和乌克兰人民之间关系的力量。

泽连斯基表示，双方讨论了美国对乌克兰财政及军事援助，以及对俄罗斯新的制裁。

5月1日，美国众议院议长南希-佩洛西访问基辅，并与乌克兰总统泽连斯基会面。

另据报道，泽连斯基周六表示，东部顿巴斯地区（Donbas）情势仍然非常艰难，他并称俄罗斯部队仍试图"展现"某种胜利。

泽连斯基在深夜视讯演说中表示："俄罗斯全面入侵已满80天，这似乎特别疯狂，但他们不会停止他们的行动。"