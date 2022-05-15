中国借前外交官打出疏远俄国的信号？

俄罗斯侵乌战争

中国对乌克兰战争的态度以及战争给中国带来的影响一直是德国媒体关注的话题。

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中国前外交官表示，俄罗斯的失败不可避免。这立即引起国际轰动。德国巴州电台也在猜测，这是一位退休外交官的私人意见，还是中国悄悄打出了疏远普京的信号？中国驻乌克兰前大使高玉生在上海的一次会议上表示，普京的计划失败了。俄罗斯的溃败在军事、经济和政治上都已成定局。俄罗斯已陷入被动地位。俄罗斯被击败只是时间问题。乌克兰将加入欧洲大家庭。据称，高玉生还曾说过，自苏联解体以来，俄罗斯一直在衰落。一位美国观察员指出，中国外交官通常非常保守，除非他们的愤怒超过了一定的程度。目前没有人能确定，这位前外交官只是作为一名退休者发表了个人看法，还是透露了中国领导层的印象。

《世界报》表示，中国现在已经从俄罗斯受到孤立的处境获益不少。2014年制裁俄国后的情形也适用于今天。结果是，欧洲和美国遭受损失，中国受益。事实是，中国与俄罗斯的贸易额正在呈现强劲增长势头，而且，中国还希望从俄罗斯获得更多原油。

德国编辑部网络看到，一些中国公司现在逐渐感受到了西方制裁对俄罗斯的打击。电脑制造商联想和智能手机制造商小米现在已经从俄罗斯退出。不过，两家公司均未发表官方声明。早些时候，北京曾呼吁本国公司抵制西方的制裁。但现在，这些公司显然也感受到西方制裁带来的不断增长的压力。西方竞争对手退出俄罗斯曾让中国生产商受益。但中国科技企业依赖美国的半导体芯片。联想和小米在俄国陷入困境并退出俄国，显然首先与其对美国的依赖有关。