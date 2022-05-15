伊朗称考虑向欧洲输出天然气的可能性

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伊朗石油部官员周日表示，由于俄罗斯在乌克兰发动战争导致能源价格飙升，伊朗正考虑向欧洲输出天然气的可能性。欧洲获俄罗斯稳定能源供应的压力持续增加。

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法新社报道，伊朗官方媒体援引石油部副部长马吉德·切格尼的话说：“伊朗正在研究这个问题，但我们还没有得出结论。”他说，“伊朗一直在寻求发展能源外交并扩大市场”。

伊朗宣称拥有世界最大天然气蕴藏，但美国2018年单方面退出核问题协议，恢復对伊朗制裁后，伊朗天然气产业发展受影响。

俄罗斯于2月24日入侵乌克兰导致石油和天然气价格飙升，而许多欧洲国家的工业依赖俄罗斯的能源资源。

乌克兰上周三表示，俄罗斯已停止通过乌克兰东部的一个重要中转枢纽管道输送天然气，使能源紧张局势升级。

去年，欧盟进口了大约1550亿立方米的俄罗斯天然气，占其进口总量的45%。

另据报道，乌克兰天然气运输系统运营公司日前宣布，关闭索赫拉尼夫卡计量站，暂停接收输往欧洲的俄罗斯天然气。公司促请俄罗斯天然气公司透过苏德扎计量站，增加供应，但指不可能处理所有改道运输的天然气。路透社报道，乌克兰收到俄罗斯要求当地经苏德扎计量站输气超过6500万立方米。

较早前，俄罗斯天然气公司表示，停止经波兰段管道输气。

俄罗斯日前确定对外国公司实施特别经济措施的清单，主要来自欧盟、美国及新加坡的能源公司，当中包括经营波兰段输气管道的营运商。发言人指，俄罗斯天然气公司即被禁止使用位于波兰的该段管道输气。