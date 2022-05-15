布林肯：美国将全力支持芬兰瑞典加入北约

美国/北约/芬兰/瑞典

美国国务卿布林肯周日表示，尽管土耳其表达关切，他有信心瑞典和芬兰一旦正式提出申请，两国将顺利加入北约组织。北约秘书长斯托尔滕贝格周日在谈到土耳其瑞典和芬兰加入北约的疑虑时表示，他有信心能够获得解决；他同时呼吁北约持续军援乌克兰对抗俄罗斯。

广告 继续浏览后续

布林肯在北约外长在柏林的会议结束后告诉记者："如果瑞典或芬兰选择正式加入北约，美国将大力支持他们申请入盟。"

布林肯表示，他已和土耳其外长就安土耳其对瑞典和芬兰加入北约的顾虑进行了交谈，在周日的外长会议之后，他有信心可以达成共识。

布林肯说："我不想描述我们与土其其外长或北约会议本身进行的具体对话，但我可以这么说：我听到几乎所有与会者都非常强力支持（瑞典、芬兰）入盟。"

布林肯表示，如果他们选择这样做，我非常有信心我们会就此达成共识。

另据报道，北约秘书长斯托尔滕贝格周日在谈到土耳其瑞典和芬兰加入北约的疑虑时表示，他有信心能够获得解决；他同时呼吁北约持续军援乌克兰对抗俄罗斯。

斯托尔滕贝格周日以视讯方式在德国柏林的北约会议上表示，"我有信心我们能就如何推动成员国议题，找到共同点和共识"，他并表示，与土耳其外长保有联系。

斯托尔滕贝格表示，芬兰与瑞典在俄罗斯入侵乌克兰后成为北约成员国，"将加强我们的共同安全，展现北约大门保持开放，以及侵略得不到好处"。

他并提到，芬兰与瑞典从申请到加入北约之间的过渡期，北约将寻求提供安全保证，包括增加区内军力，并试图加快批准程序。

针对乌克兰战事，斯托尔滕贝格称，乌克兰将战胜俄国的侵略，他呼吁北约继续向乌克兰提供军事援助。