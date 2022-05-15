清华教授出言惊人 两年抗疫中国人每人增寿十天

中国-新冠病毒

2022年5月11日，在北京严厉封控的朝阳区，一对戴着口罩的夫妇从一面写有 "我爱朝阳 "字样的墙上走过，他们正准备去接受COVID-19检测。

中国严酷的抗疫措施被指折腾得民不聊生，但是，被视为习近平智囊的知名经济学家李稻葵不这样看，他以为，中国这两年抗疫下来，百姓人均增寿十天。

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“2022清华五道口首席经济学家论坛”5月14日开幕，出席同一会议的野村证券经济学家陆挺认为，中国经济除应对外部不确性外，内部风险也不少。他还质疑，越来越多的国家大幅调整抗疫策略改不以清零为目标，在这种情况下，中国清零的难度更大、代价更高。

不过，清华大学弗里曼经济学讲席教授李稻葵在会上以“胜利”来形容中国两年的抗疫。他还分享了他对“人民至上，生命至上”的理解。

中国领导人习近平以清零政策为核心的严酷抗疫引发强烈质疑，但他在5月5日政治局常委会上再次强调，“坚持动态清零”，“我们坚持人民至上、生命至上……”在这一清零政策主导下，上海最早宣布为期4日的分区分控已扩至封城，且已持续四十多天。

李稻葵进一步解释说：人民至上，生命至上，“非常好的一个测度是人均寿命 ”，“经济发展的根本目的之一是提高老百姓的平均寿命”。他说，通过他的计算，中国两年的抗疫挽救了400万中国人的生命。

他补充，那么，“以平均寿命这个测度来看过去两年的抗疫是有成绩的。”根据他的计算，“每一个失去的生命的挽回，相当于让每个人多增加了10天的寿命“。”

简而言之：“过去两年的伟大胜利，为每一个百姓的平均寿命延长了十天，平均每年五天”。

李稻葵的言论引发网友反弹。有人质疑李教授的十天寿命是怎么算出来的，“他可能没有进过方舱”，有人批评：“我认为他的演算和结论相当于鬼画符，跳大绳”。北京学者荣剑说：“我已转告李教授了，关他一年，可以增加他的寿命60天。”

人口学家易富贤发推评论说，“论证了2049年中国经济将是美国3倍的李稻葵，现在又有高论。他不知道严厉的抗疫，中国损失了上百万新生命，平均预期寿命78年，损失7800万年生命，影响今后几十年经济”。他还说，“被封禁两年多活10天，被封禁终生(70多年)多活一年。动物园笼养的动物也是比野生动物长寿的。”

还有位网友说，仅延长了十天寿命就说是“胜利”这个论证太粗糙了，就算我的寿命延长了十天吧，这十天够不够我们排队做核酸、集中被隔离消耗掉的时间呢？

李稻葵还谈到如何“保经济”，这句话也和他前面提到的生命有关。他说，“不能只看到今天保住的生命，还要保住未来的健康、生命，所以产业链一定要保住”，但是，这么严酷地清零措施，人都被隔离起来，如何保住产业链，李教授建议把一线工人“集中起来建板房，在工厂旁边隔离，一边隔离一边生产”。

结果引来网友呛他鼓励兴建集中营。海边的西塞罗评论说：“这样一来，既抓了防疫，又促了生产，我们一定能赢，这个方案就叫集中赢)吧。”

在一些中国媒体的正式版本中，网络贴出的“一边生产一边隔离”这段话被删了。不知是应本人要求，还是官媒自作主张。