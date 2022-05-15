芬兰宣布"历史性"加入北约申请 瑞典紧随其后 北约表示欢迎

芬兰/瑞典/北约

北欧国家芬兰周日宣布加入北约"历史性"申请，瑞典正式决定跟随其后，执政党社会民主党周日晚宣布将同意国家加入北约。法新社称，这是俄罗斯入侵乌克兰产生的直接后果。

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法新社消息，北约秘书长斯托尔滕贝格周日表示，欢迎这两个北欧国家加入北约。他表示，两国的入会表明，俄罗斯为入侵乌克兰付出了代价。

芬兰总统尼尼斯托和总理马林周日召开联合记者会，表示总统和政府外交与安全政策部长级委员会同意芬兰申请加入北约，芬兰总统绍利·尼尼斯托在新闻发布会上说，“这是历史性的一天。一个新时代正在到来”。

芬兰议会将于周一开会，审议有关决定，预计会获多数支持，马林期望议会在未来几日完成确认程序。

而瑞典执政的社会民主党改变了其长期以来的立场，周日决定支持加入北约，条件是该国不拥有永久的北约基地或“核武器”。

瑞典首相马格达莱娜·安德森周日在斯德哥尔摩举行的一次特别党派会议后表示，与芬兰联合申请加入北约，对瑞典国家安全是最好的选择。

安德森将于周一前往议会，以确保申请加入北约获得议会多数支持。安德森称，瑞典政府随后将做出决定，这将翻开200多年军事同盟的新篇章。

瑞典总理安德森所属执政党社会民主党在过去一周就此进行党内举行辩论，讨论是否放弃社民党长期反对国家加入北约的立场。瑞典多数在野党已表态支持国家加入北约，在安德森领导的执政党同意后，议会势将通过让国家正式申请成为北约成员国。

瑞典与芬兰在冷战期间都与北约保持距离。但俄罗斯2月下旬入侵乌克兰，使两国民众及政府重新思考国家安全需要，转而考虑"入会"。

英媒分析认为，两国加入北约是俄罗斯侵乌其中一个最重要及影响深远的后果。这将改变北欧的安全状况，并使北约更容易对波罗的海国家给予保护。北约与俄罗斯"共同"的边界也会加长一倍，使俄罗斯"备感威胁"。