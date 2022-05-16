上海慢慢走出封城 却决定不办2023年亚洲杯足球赛

中国/疫情/放弃举办2023年亚洲杯赛

上海市政府提出了分阶段重新开放商场、超市和其他商业网点的计划，尽管许多上海居民仍因疫情封控而被限制在家中。上周六亚洲足球联合会(Asian Football Confederation)宣布中国退出举办四年一度的亚洲杯足球赛。该赛事原定于2023年夏天举行。该决定在中国网络引发议论，甚至有问，是不是因为球场被用来建造了方舱医院。

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上海出台复商复市计划。据华尔街日报署名Natasha Khan今天报道说，上海市副市长陈通周日表示，上海每日新增新冠感染病例继续下降，将从周一开始允许商业有限放开。这个拥有2,500万人口的城市已被硬性封控近两个月。陈通的讲话显示，上海疫情防控进入一个新的过渡阶段，“正处于应急处置向常态化防控转换的关键阶段”。

周日，上海市卫生部门报告，前一天新增约1,200例新冠病例，而上个月的高点是超过20,000例。近两周来，上海每日新增感染人数一直低于5,000人。（截至发稿，上海已公布周日新增900多例新冠病例。）

许多上海居民对分阶段重新开放的计划持怀疑态度。尽管新增病例数下降，但最近几天，全市范围内社区一级的防疫部门纷纷收紧了限制。尽管中国互联网上的内容往往会受到严格审查，但仍有视频显示，长时间的疫情封控在上海引发的绝望和愤怒逐渐蔓延，官员一边试图解决食物短缺等问题，一边加大力度执行该国严格的防疫政策。而居民们各种罕见的不服从行为促使政府指责“境外势力破坏上海防疫”。

据该报道，此外，尽管许多居民区已持续数周满足政府宣布的放松限制的要求，但许多人仍然被限制在家里。其他一些上海居民指出，上周六亚洲足球联合会(Asian Football Confederation)宣布中国退出举办四年一度的亚洲杯足球赛。该赛事原定于2023年夏天举行。

就在中国放弃主办亚洲杯前几天，原定于今年9月在杭州举行的亚运会因疫情推迟。杭州位于上海西南方向约100英里处。

华尔街日报称，尽管如此，中国放弃亚洲杯主办权被广泛解读为一个信号，表明上海乃至整个中国距离全面恢复正常生活仍遥遥无期。亚洲杯原计划于2023年6月16日至7月16日在中国10个城市举行。

在中国类似Twitter的社交媒体平台微博(Weibo)上，一篇帖子写道：“明年的事情已经取消了？球场造方舱咯？”这篇帖子呼应了广大网民的看法。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%87%BA%E5%8F%B0%E5%A4%8D%E5%95%86%E5%A4%8D%E5%B8%82%E8%AE%A1%E5%88%92-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BE%E5%BC%83%E4%B8%BE%E5%8A%9E2023%E5%B9%B4%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E6%9D%AF%E8%B6%B3%E7%90%83%E8%B5%9B-11652668208