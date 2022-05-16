中共新文件规范退休领导干部 命令与党一致不得妄议

中国/退休干部不得妄议

中共中央15日印发文件，要求加强离退休干部党建工作。官员说，文件要求离退休干部、特别是曾任领导者自觉与“习近平为核心的党中央”保持高度一致，不得妄议党中央大政方针。由于中共今年11月前后将召开20大，这项文件被认为是规范离退休老干部政治思想，以维系全党团结的举措。

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据中央社今天引述中国官方新华社消息说，这项名为“关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见”的文件，明确要求各地区、各部门“结合实际，认真贯彻落实”。而除意见的要项外，新华社还以中共中央组织部负责人“答记者问”的名义，说明意见较详细的内容。

根据中共中组部官员说，这项意见提出“强化政治引领，确保离退休干部党员继续听党话、跟党走”，要组织引导离退休干部党员深入学习“新时代”党的创新理论，自觉践行“习近平新时代中国特色社会主义思想”。各级党委（党组）或有关方面负责同志，每年要为离退休干部党员讲1次党课。

同时，要引导离退休干部党员自觉“在思想上、政治上、行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致”。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，要求离退休干部党员在大是大非面前“旗帜鲜明、立场坚定，对党忠诚、听党指挥、为党尽责”。而担任过领导职务的离退休干部党员，要积极发挥好表率作用。

此外，离退休干部党员、特别是担任过领导职务的干部党员，要严守有关纪律规矩，不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论，不得参与非法社会组织活动，不得利用原职权或职务影响为自己和他人谋取利益，并要坚决反对和抵制各种错误思潮。