中国疫情封控冲击经济 消费下降失业升高

中国，新冠防疫，经济，消费，就业

在北京朝阳区，大多数商家被勒令关闭后，一名穿着防护服的工人推着手推车经过通常繁忙的购物中心餐馆 14/05/2022.

中国疫情封控对经济的影响显现，周一官方公布的一系列经济指标下滑，消费大幅下降、失业率上升，呈现两年来最糟糕的经济表现。

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法新社报道，中国强化筛查、限制出行等措施严重影响旅行，并抑制了消费，上海在4月份仓促开始的封城瘫痪了供应链，在2500万上海居民仍然处于严格限制时，首都北京也正在收紧新冠防疫，对非必要的企业和公共场的关闭影响了生产经营获得。

中国国家统计局周一公布4月份国民经济运行数据显示，反应内需的社会消费品零售总额年同比大幅下降11.1%， 这是该指数连续第二个月下降，3月为下降3.5%。

同时受当局密切关注的失业率4月份升至6.1%，接近2020年2月疫情首次爆发时的记录峰值（6.2%）。

4月份，反映工业生产的全国规模以上工业增加值年同比下降2.9%，而3月份时为增长5%， 对该数值此前分析师的预期只是增长趋缓+0.5%。

澳新银行的经济学家Raymond Yeung指，上海是中国货物进、出口的重要港口，上海封禁的影响相当大，并波及全球贸易。牛津经济研究院的经济学家Tommy Wu说，家庭消费受到卫生防疫措施的 "打击更大"，而北京政府长期以来一直在追求依靠国内需求刺激经济。

在投资方面，周一公布的数据显示，1月至4月固定资产投资年增6.8%，比1月至3月份的9.3%下滑了2.5个百分点。

中国统计局发言人付凌晖在记者会上安抚说，预计疫情对经济活动的影响将是“短暂的”，判断经济复苏即将到来。事实上中国的防疫措施正危及北京所设定的GDP年增5.5%的目标， 许多经济学家怀疑中国最终能否实现该目标，而这将标志着除疫情初始的2020年外、中国自1990年以来的最低增长。研究公司龙洲经讯就警告，中国政府可能将被迫 "加快实施刺激措施"。