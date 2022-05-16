中国经济数据多跌 上海封城罪魁祸首？

中国/经济/上海封城

2022年5月5日，中国上海，一名身着防护服的医务人员在一栋大楼的封闭入口外收集居民的拭子样本进行核酸测试。

中国4月份主要经济数据全线走弱，多项指标陷入负增长，凸显中国为上海因疫情而采取全域静默措施付出的巨大代价。不过，中国统计部门认为，这并不意味着二季度整个经济运行会下降，因为目前，吉林、上海等地疫情已得到有效控制，5月份经济运行有望得到改善。而随着各项助企纾困政策持续发力，相信二季度仍会保持较好增长态势。

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据华尔街日报今天报道称，中国4月份多项经济指标陷入负增长，凸显上海疫情防控付出的巨大代价。

中国国家统计局今早公布的数据显示，中国4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%，远低于前值(下降3.5%)和预期(下降5.4%)；全国规模以上工业增加值同比意外下降2.9%，前值和预期各增长5.0%和1.0%；全国服务业生产指数同比下降6.1%，此外，1-4月不含农户的固定资产投资同比增速走低至6.8%，低于预期的7.2%。就业数据也显著走弱。

统计局坦承今年的确有很多因素超出了预期，但认为疫情冲击带来的短期变化，都是阶段性和外在的，中国经济的基本面没有变。

中国政府将今年国内生产总值(GDP)增长目标设定在5.5%左右，为20多年来的最低增长目标，凸显国内外不确定性持续加大之际，中国经济今年面临更大压力。

据该报道，不过，在一季度末二季度初，上海因疫情而封城了近两个月后，市场的观点比较悲观。多家外资机构认为今年5.5%增速难以达到，普遍认为今年中国GDP增速或落在4.2%-4.8%之间。