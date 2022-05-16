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中国经济数据多跌 上海封城罪魁祸首？
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中国4月份主要经济数据全线走弱，多项指标陷入负增长，凸显中国为上海因疫情而采取全域静默措施付出的巨大代价。不过，中国统计部门认为，这并不意味着二季度整个经济运行会下降，因为目前，吉林、上海等地疫情已得到有效控制，5月份经济运行有望得到改善。而随着各项助企纾困政策持续发力，相信二季度仍会保持较好增长态势。
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据华尔街日报今天报道称，中国4月份多项经济指标陷入负增长，凸显上海疫情防控付出的巨大代价。
中国国家统计局今早公布的数据显示，中国4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%，远低于前值(下降3.5%)和预期(下降5.4%)；全国规模以上工业增加值同比意外下降2.9%，前值和预期各增长5.0%和1.0%；全国服务业生产指数同比下降6.1%，此外，1-4月不含农户的固定资产投资同比增速走低至6.8%，低于预期的7.2%。就业数据也显著走弱。
统计局坦承今年的确有很多因素超出了预期，但认为疫情冲击带来的短期变化，都是阶段性和外在的，中国经济的基本面没有变。
中国政府将今年国内生产总值(GDP)增长目标设定在5.5%左右，为20多年来的最低增长目标，凸显国内外不确定性持续加大之际，中国经济今年面临更大压力。
据该报道，不过，在一季度末二季度初，上海因疫情而封城了近两个月后，市场的观点比较悲观。多家外资机构认为今年5.5%增速难以达到，普遍认为今年中国GDP增速或落在4.2%-4.8%之间。
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