中国4月主要数据倒退兼逊预期 零售总额跌逾11% 当局料本季可保增长

中国/经济

受疫情及「清零」政策影响，中国4月份的主要经济数据出现倒退；当中，全国规模以上工业增加值按年由升转跌2.9%，较市场预期上升0.4%出现背向发展；而社会消费品零售总额亦按年跌11.1%，跌幅远较市场预期大。两项数据均是两年多来新低，而6.1%的失业率亦寞预期略高。中国统计局承认，疫情冲击影响超出预期，但影响仅属短期和外在，强调中国经济稳中向好的基本面和支撑高质量发展的条件均维持未变。

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统计局今(16日)早公布，4月份的全国规模以上工业增加值按年下降2.9%，是2020年2月以来新低；按季更下降7.08%；首四个月规模以上工业增加值按年升4%，较首三个月回落2.5个百分点。固定资产投资方面，按季下降0.82%；首四个月的固资投资按年增长6.8%，累计增速是年内最低，较首三个月回落2.5个百分点，亦低过预期。

个人层面的影响亦明显。以社会消费品零售总额为例，29483亿元的总额，较去年同期下降11.1%，创2020年3月以来最低，跌幅亦较3月的3.5%显著扩大，亦较市场预期跌6.1%为严重；若以头四个月计算，社会消费品零售总额亦按年下跌0.2%。此外，城镇调查失业率亦升至6.1%，略高于市场预期的6%，较3月上升0.3个百分点；若以今年首四个月计算，新增就业406万人，而全国城镇调查失业率平均值为5.7%。 统计局新闻发言人付凌晖指出，4月份的主要工业和服务业表现受疫情影响下滑，但随着各项纾困政策持续发力，相信今季经济仍会保持较好的增长趋势，例如上海九千多家规模以上工业企业中，已复工的企业占比升至接近一半，而物流和发电情况亦在改善中。他又说，从今季基建运行情况看来，有关数据仍会保持增长，对经济增长带来支撑作用，当局下阶段将加快专项债发行进度，为投资增长提供有利支持，而今季消费亦会在疫情冲击后逐步恢复，继续拉动经济。

他总结，下阶段将坚持稳字当头、稳中求进，落实好「疫情要防住、经济要稳住、发展要安全」的总体要求，加大宏观政策调节力度，确保经济运行在合理区间。他补充，中国去年经济总量达到114万亿元人民币，有能力抵御各种风险挑战。