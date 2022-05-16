北京大学不寻常学生吼表不满

中国/北京大学学生抗议

北京著名大学的数百名学生抗议收紧防疫措施，这是中国政府眼中高度敏感的教育机构里的一种不寻常的反抗行为。北京大学官方拒绝承认有学生示威，只说是学生表达了诉求。微博上有人赞赏北京大学的学生抗议重现了1989六四时为民主自由示威精神灰烬重燃。但此帖迅速被删除。

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据法新社今天自北京报道称，自5月初以来，中国首都一直处于严格的防疫措施之下，几乎每天都有检测，并大力鼓励居家工作。餐馆和其他非必要的企业已经关闭，许多家庭也已经被封锁禁足。尽管这个拥有2000多万人口的大都市在最近几周只记录了大约1000个病例，但共产党政权仍然坚持其清零政策，面对全世界数百万人的染疫死亡，中国因称清零与禁封政策被誉为是一个防疫成功案例。

但是，一些因担心受到惩罚而要求匿名的学生说，有300多名学生在周日晚上在万柳校区内进行抗议，万柳校区是规模庞大的北京大学的所在地之一，他们被限制在宿舍区里一周。在法新社核实的视频中，可以看到学生们在重复口号，并对一名大学官员发出嘘声。这些学生刚刚推倒了学校为防止他们离开住所和订购食物而设立的围栏。

据一名学生周一作证说，"当围栏被竖起来时，每个人都非常不满与不安。"

而根据一名学生转发的视频，一名大学副校长最后通过扩音器向抗议者讲话，呼吁他们 "以平静的方式回到宿舍"。大学当局随后承诺允许学生进入主教学园区，并允许外卖送餐。

一名学生告诉法新社说，"我们只能按政府说的做，让他们拿走所有的自由。"

当被法新社联系到时，"北大"（北京大学）的管理层拒绝称学生的抗议是 "示威"，只说是 "学生表达了他们的要求"。

法新社说，1989年，这所著名的大学是天安门民主示威的摇篮，1989年6月3日至4日晚，天安门示威以一场血腥屠杀告终。因此，当局将北大视如火上煮着的牛奶，对该大学施以当局最严格的审查。

中国微博上出现评论称，今天我们看到北大的学生抗议的传统从灰烬中重燃。

但该帖文迅速遭到删除。

在中国人口最多的城市上海，抱怨声也很明显，该市2500万居民自4月初以来一直处于隔离状态。为了给民众带来一些希望，当局在周日宣布，企业将 "分阶段 "重新开放，但对于仍被限制在家中或隔离中心的数百万人来说，这一前景并没有改变什么。

一位不愿透露姓名的餐馆老板告诉法新社，能否很快重新开业，我丝毫不抱希望。"为什么人们仍然相信这种东西？自4月1日起，我们每天都看到很多笑话。

在4月底每天超过25,000个病例之后，上海周一将其人数减少到不到一千名新感染者。自3月中旬以来，中国的经济首都也记录了近600起死亡事件。

法新社说，即使与世界其他地区相比，这些数字仍然微乎其微，但中国当局仍然忠实于清零，尽管中国经济因此深受影响，防疫措施越来越不受欢迎。