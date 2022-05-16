北京已10轮核酸检测 官员称社会面还没捞干筛净 北京大学抗议内容则网删干净

中国/疫情

北京市24小时内新增39例COVID-19病例。北京市政府发言人徐和建说，这一波疫情北京已经开展了10轮区域核酸筛查，每轮都有零星隐匿病例发现，“证明社会面还没有捞干筛净”。但疫情措施引发抗议，北京大学万柳公寓昨天深夜因校方的防疫措施爆发抗议。校方退让，但要求学生不要聚集也不要拍摄。北京大学抗议相关内容在网上已被删文。

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据中央社署名张淑伶自北京报道，北京市防疫记者会下午通报，15日下午3时至16日下午3时新增本土COVID-19感染者39例。从4月22日至5月16日下午3时，北京累计报告1113例本土感染者，涉及15个区。

徐和建今天仍表示，当前北京与疫情的较量仍处于胶着状态，接连发生聚集性疫情和连续筛查发现社会面隐匿病例传播，加大了疫情的不确定性，北京防控形势严峻复杂。他说，这轮疫情北京已经开展了10轮区域核酸筛查，每轮都有零星隐匿病例发现，证明社会面还没有捞干筛净。

今天起，北京12个区再连续进行3轮区域核酸筛查。明天起，北京市封控区、管控区周边的公共汽车和地铁部分线路及车站将查验乘客“健康码”。

中央社综合社群网络消息，北京大学万柳公寓昨天深夜因校方的防疫措施爆发抗议。学生不满校方擅自在住宿区筑墙，让墙一边的学生行动受限，在另一边居住的教职员家属却可以自由行动。抗议过程中，有部分金属板墙因此被拆下，校方领导则要求不要聚集也不要拍摄。相关内容在网上已被删文。