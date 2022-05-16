北大学生抗议封锁 深夜聚集拆围墙

中国-新冠病毒

北大学生深夜集体抗议遭封锁。左图为学生抗议场面截图，右图为部分被拆的金属板墙。

社交网络贴出的信息和视频显示，北京大学学生15日晚，聚集校园，抗议学校建立“柏林墙”，把学生宿舍区与“社会面”隔开，要求“同住同权”，视频显示，金属墙最后被推翻，学生担心事后被追究。

广告 继续浏览后续

为实现社会面清零，北京管控措施越来越严厉，北大出现的学生抗议事件就是在这一背景下发生的。综合社交网络发出的帖子以及转发的朋友圈帖文和视频，事件的起因是，15日晚，学校在没有征求意见和发出公告的情况下，趁着天黑紧急施工，把北大几千名学生居住的万柳宿舍区与教职员工区“一隔为二”，围了起来，学生这边被封锁后，学生们不能从公寓进入“社会面”，不能点外卖，进校也受限制，而那边的教职员工可以自由进出，引发学生愤怒。

从视频上看，聚集起来的学生相当多，黑压压的一片，学校先后两位领导赶来平息事件，第二位是副校长陈宝剑，声明是来解决问题的，后来有学生动手拆隔板，同学们欢呼起来，副校长似乎为了与学生“保持一致”也加入了拆墙行动，还用喇叭向学生高喊：“大家防疫为重，先不要聚集，有序回到宿舍。”隔离墙被拆了，23点左右，同学们逐渐散去。

参加当晚活动的学生匿名发出的帖子称，“今晚见证了死灰复燃的北大学生斗争传统，北大万柳住宿生因为不满学校差别化的封闭政策开展了大规模的聚众示威反抗。”

还有人写道，“幸运的是，过了一百年了，我们校园里的学生还是这么生猛、充满活力。看来所谓国民性绝非是与生俱来的，只是挨催眠挨久了，一点一点便愚钝 了。”

推特转发的一则评论说：“这起事件让我觉得北大的同学多少还是有点勇气的。我向来是有什么忍受着什么，说实话，在万柳的兄弟们面前有点惭愧。我一向悲观的是现在的北大跟五四精神没啥关系，现在看来还是有一些传承在里面的。”

学生们散去后，学生代表请校领导承诺不追究站出来的学生，并要求在承诺书上签字，不知签了没有，一些同学担心当局会“秋后算账”。

事件发生不久，微博有关北大的话题和视频已被屏蔽。