国民党将提名蒋家第四代蒋万安选台北市长

台湾/政治

国民党中常会预定本月25日提名蒋经国的孙子蒋万安参选年底台北市长选举，国民党企盼透过蒋万安赢回首都。至于民进党的台北市长候选人目前还没有确定，呼声较高的热门人选的有中央疫情指挥官陈时中、交通部前部长林佳龙、副总统陈建仁。

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蒋万安今年43岁，是美国宾夕法尼亚大学法学硕士，现任立法委员，也是国民党中央常务委员、国家政策研究基金会董事。他最受瞩目的身分是蒋家第四代，上面三代依序是蒋孝严、蒋经国、蒋中正。

国民党中常会原订上周就要提名蒋万安参选台北市长、谢国梁参选基隆市长，许淑华参选南投市长，但因蒋万安、谢国梁双双确诊，提名作业因此顺延。

由于蒋万安将于25日凌晨结束确诊者的居家照护及自主健康管理，因此国民党中央安排在当日下午的中常会上，正式提名蒋万安参选台北市长，当天蒋万安将亲自出席，发表参选宣言。

多年以来，台北市的选情几乎都是偏蓝，绿营想选上台北市长很不容易。2014年冒出一个背景偏绿的无党籍柯文哲参选台北市长，民进党将计就计，全力支持柯文哲，竟然打败国民党的连胜文，当选市长；2018年柯文哲再度以三千多票的些微差距，打败国民党的丁守中，当选连任。换句话说，国民党已经丢掉台北市八年，因此蒋万安这次责任重大。

桃园市以前也是蓝营的天下，也是在2014年，民进党的郑文灿以不到三万票，打败国民党的吴志扬，又在2018年连任成功，蓝营同样丢掉桃园市已经八年，因此今年提名谁来打一场雪耻之战，广受瞩目。

目前有意争取国民党桃园市长提名的罗智强已经辞去台北市议员职务，专心经营桃园；另一位也表态要参选的立委吕玉玲也积极冲刺。国民党党内人士透露，民进党的桃园市长人选尚未出炉，不急于翻牌，预计等朱立伦访美后，最后人选才会更明朗。

至于民进党的台北市长候选人，之前的热门人选是中央疫情指挥中心指挥官、卫福部长陈时中，但现在台湾疫情已经控制不住，陈时中的光环正在消退，另外两位呼声较高的是交通部前部长林佳龙和副总统陈建仁。不过民进党内部还没有敲定。