“求是”定调中国建永久性方舱医院

中国/永久性方舱医院

中国国家卫健委主任马晓伟在“求是”杂志指出，要提前规划准备永久性方舱医院，省会和千万级人口以上城市建立15分钟核酸“采样圈”，且每周定期检测，重点人群加大检测频率。

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中国国家卫健委主任马晓伟指出，收治隔离能力将再加强，规划准备永久性方舱医院，确保一旦发生疫情迅速启用。马晓伟的建永久性方舱医院提法，由最新一期“求是”杂志加以刊出肯定。最新一期“求是”杂志刊出马晓伟的文章，谈及现阶段应对Omicron病毒株疫情，马晓伟指出，中国是以“抗原筛查加核酸诊断”监测模式，以及增强隔离收治能力，如隔离房源、方舱医院等来对抗疫情。

他表示，“实践证明，现有加强版防控措施能够实现‘动态清零’目标，对于绝大部分传播链基本上都在一个潜伏期、甚至更短的时间内得到控制”。由于Omicron病毒株传染性强，无症状感染者多，马晓伟表示，“封控收治隔离更坚决”，以及早期防控能力要强化。省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，每周定期检测，重点人群加大检测频次。

据中央社今天报道说，这篇文章综述了中国从疫情发生以来历经了4个防疫阶段。第一，疫情初期的“突发应急围堵阶段”，以湖北武汉抗疫为代表；第二，“常态化防控探索阶段”，在2至3个潜伏期控制疫情，强调“外防输入、内防反弹”。第三，“全链条精准防控阶段”，以应对Delta病毒株为主，南京禄口机场疫情为代表；第四为“全方位综合防控阶段”，即为面对现今Omicron病毒株。

据中央社说，此前，中国要求大城市建立步行15分钟的核酸“采样圈”；之后官方又表态，将进一步要求各省以地级市为单位，常规建设或改造一定数量的方舱医院。