美媒称李克强拨开了习近平阴影能推经济

中国/习近平/李克强

多年来，作为中国政坛二把手的国务院总理李克强一直被国家主席习近平边缘化。如今，李克强正凭借自身影响力重新活跃起来，成为中国政府高层近十年未见的一股潜在制衡力量。华尔街日报今天报道称，李克强走出习近平阴影，努力修复中国经济。

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据华尔街日报署名Lingling Wei今天报道说，在中国经济放缓之际，一度被边缘化的总理力促国家主席回调那些部分导致了这一局面的政策。据政府官员和接近决策层的顾问称，在中国陷入近年来最严重的经济困境之际，李克强正在发挥作用，力促习近平回调一些引导中国远离西式资本主义并部分导致中国经济放缓的措施。

这些人士称，在李克强的影响下，中国政府最近放松了对民营科技公司的监管整顿，放宽了对房地产开发商和购房者的贷款限制，并在习近平的“动态清零”抗疫方针令中国很多地区处于封控状态之际，采取行动帮助一些制造企业复产复工。

上述接近决策层的人士说，66岁的李克强还正尝试在物色自己的接班人选上发挥影响力；目前李克强还有不到一年即将卸任总理一职。这些人士说，随着习近平巩固权力、为至少再执政五年铺路，李克强的目标是找一位可以再起到制衡作用的总理。

该报道称，在中国不透明的政治体系中，很难衡量李克强获得了多少支持。据接近决策层的人士说，李克强的举动得到一些中共官员的支持，后者担心习近平对根植于毛泽东社会主义愿景的意识形态抱有过度执念，而非优先考虑旨在确保经济增长的实际措施。

李克强行动的支持者中包括与共青团有关联的官员，共青团曾经是一个影响力强大的组织，以前中共中央总书记胡锦涛为首的很多前任高层领导人都出自共青团，但团派力量在习近平掌权时代失宠。

李克强上个月在对中国东部农业省份江西进行考察时，参观了一个汇集了大量电商企业的产业园区。习近平发起的整顿科技公司和严惩“资本无序扩张”的运动已经给这个行业造成沉重打击。习近平所称的“资本无序扩张”是针对不受约束的自由市场行为的一种委婉表述。

李克强在一群电商高管和员工面前讲话，承诺要振兴“平台经济”，并鼓励创业创新精神。平台经济依托互联网平台，代表企业包括阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, 简称：阿里巴巴)。根据考察活动的一段视频，李克强对欢迎的人群表示，我们要支持平台经济，支持创业者。

数日后，由25名成员组成的中共中央政治局召开了一次重要会议，会议内容显示出习近平对科技公司的监管整顿行动已经停止，整顿举措包括巨额罚款和其他惩罚，这些措施削弱了商业信心并导致大规模裁员。有关该会议的一份官方文件呼吁采取措施，支持平台经济的规范和健康发展。

接近决策层的人士说，自去年年底以来，李克强和他的团队从一系列考察中得到的反馈显示，习近平的整顿行动损害了就业和增长。其中一位知情人士说，李克强是促成这种政策转变的推动者。

不过，预计这种变化不会导致习近平扩大政府在经济中作用的行动收敛，也不会加强中国与西方的接触。习近平仍是中国几十年来最有影响力的领导人，许多高层领导人也赞同他的强硬政策。

李克强和他的支持者在政策方面取得的胜利可能被轻易逆转。习近平对私人资本的不信任将使任何其他高层领导人难以引导中国重返走向经济自由化的道路。

在将于今年秋天举行的一次关键性中共全国代表大会之前，对习近平领导能力的不满情绪正在升温。习近平希望在此次会议上获得第三个任期。虽然这一计划仍在顺利推进，但不确定的是，习近平是会在身边安排自己的亲信，还是会像前几届政府中常见的情形那样，不得不容忍不同意见的存在。

据该报道，中共党内对习近平政策的不满日益加剧，这给李克强及其支持者创造了机会。目前中国经济举步维艰，国内金融市场也在遭受打击。一些经济学家预计中国经济可能在本季度出现萎缩。数以百万计高校毕业生正在艰难地寻找工作。

习近平与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)结成非正式联盟之后，中国在国际舞台上似乎比几十年来任何时候都要孤立。据了解党内讨论情况的人士说，党内对习近平威权做派的不满情绪正在沸腾。

据了解讨论情况的人士透露，在中共中央党校最近收集的反馈意见中，许多党员表示担心习近平将意识形态置于旨在保持经济强劲的务实举措之上。在中国，中共中央党校帮助宣传中共的政策。近来外界越来越怀疑中国政府是否决心继续执行邓小平的“改革开放”路线；自上世纪80年代以来，“改革开放”推动了中国的经济增长。李克强在最近与跨国公司高管、地方官员和政府顾问的会谈中表示，经济发展仍是党的中心任务。

习近平心目中的下一任总理候选人是上海市委书记李强。李强对上海新冠疫情的处理方式招致了党内的一些批评。上海的封控引发了广泛的愤怒情绪。

知情人士称，李克强力挺的候选人可能正在获得更多支持。这些候选人包括汪洋和胡春华。汪洋是全国政协主席，胡春华是现任国务院副总理，负责外贸外资事务。两人都曾在共青团担任过职务。

据该报道，汪洋在33岁时就被任命为长江港口城市铜陵市市长，当地人称他为“娃娃市长”。后来他担任以创业和科技发展著称的广东省省委书记。胡春华也曾在2012年至2017年期间担任广东省委书记，此前他曾担任内蒙古自治区党委书记。由于他的履历与胡锦涛有相似之处，因此被很多人称为“小胡”。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%9D%8E%E5%85%8B%E5%BC%BA%E8%B5%B0%E5%87%BA%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E9%98%B4%E5%BD%B1-%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E-11652334310