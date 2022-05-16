美联社指中国新疆疏附县监禁率全球最高 25人就有1人坐牢

中国/新疆

美联社检视的外流数据显示，位于中国新疆地区南部的疏附县，将近每25人就有1人因为恐怖主义相关罪名被判入狱，这是世界上已知的最高监禁率。近年来，中国政府残酷镇压主要为穆斯林的少数族裔维吾尔人，当局宣称是反恐战争。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述美联社取得并部分核实的一份名单，上头写有关在疏附县监狱的一万多名维吾尔人姓名。疏附县为新疆南部的数十个县之一。这份名单是迄今为止出现的最大笔被关押维吾尔人清单，反映出中国政府把大约百万人或更多人关进再教育营和监狱的行动规模之大。

疏附县是典型的新疆南部农村，有超过26万7000人居住在当地。这份名单显示，县内遭判刑者的刑期介于2年至25年，平均为9年。根据流亡维吾尔人的说法，虽然名单上的人大多在2017年被逮捕，但他们的刑期如此之长，以至于绝大多数人仍关在牢中。这些被关押的人们来自社会各阶层，包括男人、女人、年轻人和老年人，他们只有一项共同点：都是维吾尔人。

专家指出，这清楚表明民众仅仅因为是维吾尔人而成为目标，但中国当局强烈否认这个论点。新疆地区政府的新闻发言人阿那衣提（Elijan Anayat）表示，判决是依法执行的。

据中央社说，这份名单不包含犯下典型刑事罪名的人，例如谋杀或窃盗罪。相反，名单着重于恐怖主义、宗教极端主义等相关罪行，或传统上用来对付政治异议人士的模糊指控，例如“寻衅滋事”。这代表被关押的实际人数几乎肯定更高。

根据美国司法部的统计数据，即使保守估计，疏附县的监禁率也比美国高出10倍以上。另外，根据中国2013年的国家统计数据，疏附县的监禁率也比中国整体高出30倍以上。