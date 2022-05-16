胡锡进护经济批怎能让北京上海反复封控

中国/疫情/胡锡进

前环球时报总编辑胡锡进今晚说，中国4月经济数据让人看着触目惊心。相信中国正在探寻针对Omicron动态清零的“递进版”，怎么可能让北京、上海这样的中心城市“反反复复搞封控”？

广告 继续浏览后续

据中央社引述胡锡进称：经济触目惊心，怎能让北京上海反复封控。据胡锡进还说，这些社会成员看了很不舒服的经济数据，中国中央政府“一定更看到了”。而“只要抗疫而不记经济和其余”，绝不会是中国的风格。

中国动辄封城的防疫措施已冲击经济发展，并产生民怨。胡锡进星期天晚透过微博发表文章说，这两天围绕中国4月的经济情况出了不少数据，“个别有腰斩的，很多人看着备感触目惊心。直接受损的企业和个人就不用说了，我们社会的其他成员看了，也会很不舒服”。

他表示，对这些数据，“中央政府一定更看到了”。当前困难情况下，国家一定会“统筹全社会的各种利益，眼下和长远利益，分轻重缓急地进行施策”。只要经济而不顾人民生命健康，在中国行不通；只要抗疫而不记经济和其余，也绝不会是中国的风格。

胡锡进说，他相信、也希望大家相信“中国正在探寻动态清零针对奥密克戎（Omicron）的递进版”。在控制疫情和维护经济发展这两方面，国家就是“鱼和熊掌都要”。由于Omicron得凶猛，之前不熟悉它，当前对控制这波疫情给予了更多侧重。他认为，基于这种紧迫性，中国国家会透过总结这轮抗疫的经验教训，制定下一步长远之策，“那一定是一个平衡的策略。中国怎么可能让北京、上海这样的中心城市隔三差五、反反复复搞封控”？